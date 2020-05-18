Не загадывайте на будущее — любовный гороскоп на 19 мая

Почему сегодня стоит меньше думать о будущем и больше размышлять о настоящем?

Овен ‌‌

Для Овнов наилучшая тактика в общении с любимым человеком – не игнорировать мнение и желания пассии. Возможно, добиться взаимопонимания будет не так просто, но без ваших серьезных усилий это может стать невозможным. Одинокие Овны, постарайтесь создать комфортную эмоциональную атмосферу.

Телец

В этот день постарайтесь не угодить в собственноручно поставленную ловушку. Звезды подсказывают, что вы слишком рискуете увлечься попытками выведать секреты любимого человека. Одиноким Тельцам стоит быть внимательнее к мотивам поведения поклонников.

Близнецы

Если в этот день вам захочется высказать любимому человеку все и сразу, постарайтесь сдержать себя. Сегодня представитель противоположного пола, которого одинокие Близнецы уже давно и хорошо знают, может предстать перед ними в новом качестве.

Рак ‌‌

Сегодня для Раков не самый благоприятный период, чтобы принимать решения самостоятельно. Звезды подсказывают, что наилучшим вариантом может быть обсуждение проблемы с любимым человеком. Одиноким Ракам стоит обратиться к своим тайным помощникам и покровителям.

Лев ‌‌

Многим Львам желательно строго контролировать собственные чувства и настроения. Под влиянием эмоций вы можете неосторожно сказать лишнее. Одинокие Львы могут неожиданно для себя влюбиться с первого взгляда. Также не исключено, что влюбятся в них.

Дева ‌‌

Трудно сказать почему, но в этот день вашему любимому человеку будет непросто сказать о своих переживаниях. Постарайтесь помочь объекту вашей симпатии и деликатно выясните причину хандры. Одинокие Девы могут столкнуться с обстоятельствами, которые помешают вашим планам.

Весы ‌‌

Возможно, сегодня вам покажется, что любимый человек пытается навязать свою точку зрения. Попробуйте успокоиться и понять, что все это плоды разыгравшейся фантазии. Одиноким Весам в этот день успешно удастся сделать что-то такое, что раньше вызывало затруднения.

Скорпион

Некоторых Скорпионов в этот день вас посетит чувство, что их отношения с любимым человеком зашли в тупик. Это может быть временным настроением, вызванным неблагоприятными астрологическими тенденциями. Для многих одиноких Скорпионов день может быть богат на интересные события.

Стрелец

Если сегодня вам трудно управлять собственными эмоциями и настроением, отложите размышления о будущем со второй половинкой на другое время. Одинокие Стрельцы могут получить мощный стимул для покорения сердца потенциального партнера.

Козерог

Козерогам стоит прислушаться к мнению близкого друга о своих отношениях с любимым человеком. Возможно, оно будет содержать и положительные, и отрицательные стороны, но главное – оно будет объективным. Одиноких Козерогов ждет приятный сюрприз со стороны давнего поклонника.

Водолей

Сегодня все будет зависеть от вашей готовности принимать важные решения и брать ответственность не себя. Вряд ли этот шаг будет для вас легким, но на карту поставлено счастье вашего союза. У одиноких Водолеев есть блестящая возможность понравиться человеку, на которого они давно обратили внимание.

Рыбы ‌‌

Некоторым Рыбам придется приложить серьезные усилия, чтобы спасти от разрыва отношения с любимым человеком. Для одиноких Рыб этот день не слишком благоприятствует для развития новых знакомств. Не стоит торопиться, а вот лучше изучить своего избранника желательно.

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