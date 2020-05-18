Иранский провидец сделал пугающие предсказания

Смотрите видео и узнайте, что предсказал миру в нынешнем году иранский провидец Салман Салехигударза. Он живёт в горах в уединении и аскетизме и время от времени делает предсказания, многие из которых сбываются почти полностью. Несмотря на то, что Салману много раз предоставлялась возможность разбогатеть, он предпочитает бедность. Какие же события ждут мир во второй половине года по мнению иранского провидца? Узнайте об этом из ролика.

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