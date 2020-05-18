Менять партнера или тактику – любовный астропрогноз на 18-24 мая

Совсем недавно мы начали покорять ваши сердца астропрогнозами на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы». Каждую неделю вы сможете узнавать интригующие моменты будущего и подготавливаться к семидневке во всеоружии.

Тема этой недели – любовь и романтика. Как ретроградная Венера в Близнецах подпортит жизни знаков зодиака и где найти силы и дальше верить в любовь, когда планеты против ваших отношений, расскажет обворожительный профессиональный таролог.

Помимо астрологических прогнозов, вас ждут гадание на кофейной гуще, раскрытие секретов новомодного учения Дизайн Человека, астрологические рекомендации и еще много всего интересного.

Скорее смотрите любовный гороскоп на 18-24 мая на YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы», ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь видео с друзьями.