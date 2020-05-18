«Июнь – знаковый месяц для всего 2020 года»: Василиса Володина о перспективах России и последствиях пандемии

Коронавирус, падение рубля, обвал цен на нефть – 2020-й претендует на звание худшего года этого столетия.

Но еще в прошлом году специалисты били тревогу и предупреждали о высокой вероятности неприятных сюрпризов.

В рамках проекта «Рамблер/посиделки» мы узнали у астролога и телеведущей Василисы Володиной, что не так с 2020 годом, почему он похож на 1917 и когда все это закончится (спойлер – не скоро).

Стоит ли опасаться семи затмений, как скоро удастся победить коронавирус, чем заняться в период ретроградной Венеры и каким России запомнится 2025-й год – ответы на эти и многие другие вопросы ищите в видео.

В предыдущем выпуске "Рамблер/посиделок" семейный психолог Елена Гришина и руководитель онлайн-департамента Цифрового телевидения Вероника Далецкая рассказали, как сохранить рассудок и не убить друг друга в условиях карантина, зачем еще могут пригодиться подушки и как объяснить детям, почему нужно сидеть дома.