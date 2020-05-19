Нумерология любви: сколько браков вам предназначено судьбой

Нумерология с помощью чисел описывает разные сферы жизни человека. Сегодня вы узнаете, сколько браков вам предназначено судьбой.

Для расчета берем полную дату рождения, например: 19.05.1982.

1. Сложим числа дня и месяца рождения между собой до получения однозначного числа: 1+9+5=15=1+5=6

2. Сложим цифры года рождения до получения однозначного числа: 1+9+8+2=20=2+0=2

3. Теперь сложим оба получившихся числа: 6+2=8. Если при сложении получилось двузначное число, необходимо сложить цифры в нем, чтобы число стало однозначным. А теперь – брачный прогноз:

Единица уверена в себе. Несмотря на то, что способна найти общий язык практически с любым человеком, подходит к выбору партнера очень осторожно. Часто вступает в брак по расчету и прикладывает усилия к тому, чтобы все шло по плану. Именно поэтому часто ограничивается одним браком на всю жизнь.

Двойка – натура чувствительная и с юности мечтает встретить своего «принца» и прожить с ним всю жизнь. Если брак оказывается неудачным, часто до старости остается одна, поскольку не решается попробовать еще раз.

Тройка – сосредоточена на поиске новизны. Легко относится к неудачам в личной жизни и не боится начинать сначала. Количество браков зависит от темперамента, но обычно – не меньше двух.

Четверка – много сомневается, выбирает, а потом проверяет чувства. В брак вступать не спешит. Отношений может быть много, а брак, скорее всего, будет единственный. Если будет.

Пятерка – неуверенная в себе и сложно уживающаяся с другими, поэтому может вообще избегать брака. Если же вступает в него, то часто оказывается «жертвой» или дело заканчивается непростым разводом.

Шестерка – легко поддается порыву эмоций и вступает в ранний брак, часто заканчивающийся разводом. В последующих браках изменяет сама или терпит измены.

Семерка не помышляет о браке без любви и взаимопонимания, поэтому вступает в брак достаточно поздно. Но этот брак – образцовый!

Восьмерка не рассматривает брак без хорошей финансовой составляющей и соглашается только на «денежные» варианты. Если брак перестает удовлетворять запросы, может развестись.

Девятке мешает импульсивность. Она может вступить в брак спонтанно, и работа над отношениями – это не про «девятку». Количество браков обычно больше двух.

Читайте прогноз нумерологов, но помните, что нашу жизнь делаем мы сами, а не цифры!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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