Экспериментируйте больше — сексуальный гороскоп на 19 мая

Звезды голосуют «за» эксперименты и смелые фантазии. Стоит только обсудить с партнером тонкости процесса.

Овен

Вы знаете, чего хотите от секса, отношений и далекого будущего. Возможно, именно это пугает вторую половинку. Если сегодня вы не готовы поднимать эту тему – доведите партнера до оргазма, если готовы – до честного разговора.

Телец

Сегодня или через месяц, но вы решитесь на этот эротический эксперимент. Звезды советуют не тянуть кота за хвост, а сразу обговорить со второй половинкой все детали предстоящего секс-путешествия.

Близнецы

Посвятите время общению. Созвонитесь с подругами, знакомыми, бывшими любовниками (да-да, мы знаем, что вы с ними общаетесь) или нынешним партнером. Предметом разговора, естественно, должен быть секс. Поверьте, вы узнаете много нового.

Рак

Дикая сторона вас против спокойной жизни и в спальне, и за ее пределами. Она просит экспериментов, так почему бы не провернуть очередной? Закажите съедобное белье или веревки для шибари – будет интересно.

Лев

Похоже, у кого-то эротическая проблема. Звезды советуют пойти с ней к близкому другу. Конечно, он не специалист, но советом и номером телефона точно поможет. Главное – забудьте о стеснении.

Дева

Перестаньте ломать голову о том, все ли в ваших отношениях гладко и куда они вас приведут? Наслаждайтесь моментом и второй половинкой. Общая картина будет ясна еще нескоро, поэтому съедать себя изнутри так долго – не лучший вариант.

Весы

Сегодня вами заинтересуется очень хороший знакомый. Коллега, друг или официант, у кого вы до карантина так часто заказывали еду навынос. Ответить на симпатию или отвергнуть – решать вам, но не забывайте, что харизматичных кандидатов на горизонте не так уж и много.

Скорпион

Сегодня до ваших ушей дойдет секретная информация о новом любовнике. Конечно, вы можете проигнорировать ее, но звезды советуют воспользоваться – как-никак она связана с сексом.

Стрелец

Вы со второй половинкой все еще не можете отойти от прошлого инцидента. Да, сейчас ваши отношения на грани разрыва и постель стала кошмаром наяву, но звезды напоминают – будущее и в сексе, и в отношениях зависит от вас. Двигайтесь вперед, не оглядываясь.

Козерог

Звезды советуют попробовать что-то новенькое. Да, вас устраивает и классический секс со всеми его фишками, но экзотика может быть приятнее в несколько раз. Стоит только решиться, и вас уже не оторвать от экспериментов.

Водолей

Снимайте маски! Побудьте сегодня самим собой и в спальне, и за ее пределами. Выбирайте только те эмоции, которые чувствуете, те позы, которые любите и те слова, которые сидят на языке.

Рыбы

Вторая половинка ведет себя странно. Возможно, вы где-то накосячили. Попробуйте заговорить об этом и узнать причину хмурого настроения. Если не получится, не расстраивайтесь – завтра ее гнев сменится на милость.

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