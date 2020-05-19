Меньше говорите и больше слушайте — финансовый гороскоп на 20 мая

Почему сегодня стоит чаще прислушиваться к деловым партнерам?

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов благоприятный день для совершения крупных покупок. В вашем распоряжении окажутся для этого достаточные финансовые ресурсы. Вы сможете заработать больше денег, чем обычно в среднем зарабатываете. Можно начать откладывать деньги под крупную покупку в дальнейшем. В этом случае ваши финансовые ресурсы будут успешно пополняться.

Телец

Сегодня в первой половине дня у Тельцов благоприятное время для личных инициатив и составления планов на будущее. В это время вам не надо слушать ничьих советов. Ваше личное мнение будет самым верным. Вторая половина дня благоприятна для покупок и принятия финансовых решений. Вы сможете правильно просчитать материальные последствия от тех или иных своих поступков.

Близнецы

Сегодня Близнецам, возможно, придется научиться работать в условиях ограничений. Если вы пребываете в сомнениях, делать что-то или не делать, то отложите принятие окончательного решения на другой день. Наиболее оптимальный стиль поведения – плыть по течению и решать вопросы по мере их поступления. Во второй половине дня можно составлять планы на будущее.

Рак ‌‌

В первой половине дня Ракам рекомендуется сверять свои планы с тем, что уже реализовано. По результатам сверки вы увидите, в какую сторону следует корректировать планы: в сторону их ускорения, или в сторону их замедления. Вторая половина дня неблагоприятна для любой работы – используйте это время для отдыха или каких-то незначительных дел.

Лев ‌‌

Это благоприятный день для тех Львов, кто занимает руководящие должности. В первой половине дня рекомендуется подводить итоги по результатам своей работы за предыдущий месяц. Можно какое-то время поработать с отчетной документацией. А во второй половине дня хорошо заниматься планированием на предстоящий месяц.

Дева ‌‌

Девам важно всячески поддерживать свой авторитет. Сегодня от вашей деловой репутации будет во многом зависеть, как пойдут дела. Используйте свободное от работы время для повышения уровня знаний в сфере своей профессии. Это хорошее время для завершения деловых командировок и подготовки отчетов о проделанной работе.

Весы ‌‌

Если у Весов есть электронные платежные счета в Интернете, то сегодня хороший день для проведения взаиморасчетов между вами и вашими деловыми партнерами. В первой половине дня можно делать покупки, расплачиваясь банковской кредитной картой. Во второй половине дня хорошо заниматься мониторингом рынков и маркетинговыми исследованиями.

Скорпион

Сегодня в первой половине дня звезды советуют Скорпионам внимательнее прислушиваться к пожеланиям деловых партнеров и клиентов. Это хорошее время для тех, кто работает в сфере услуг, и чей доход определяется наличием клиентов и заказов. Во второй половине дня на ваш банковский счет могут поступить деньги, в том числе и в счет оплаты за предоставленные услуги.

Стрелец

В первой половине дня будет у Стрельцов благоприятное время для подведения итогов в работе и наведения порядка на рабочем месте. Уделите особое внимание состоянию своего здоровья – оно может быть ослабленным. Вторую половину дня советуйтесь с партнерами относительно планов на будущее. Согласованные с партнерами и единомышленниками действия будут намного результативнее индивидуального труда.

Козерог

Это ответственный день для тех Козерогов, кто работает по свободному графику. Используйте его для составления детального плана относительно своих предстоящих действий. Главное на сегодня – суметь правильно сорганизовать себя и спланировать свое рабочее время на будущее. Возможно, вы будете избавлены от необходимости выполнять долгую рутинную работу.

Водолей

Сегодня у Водолеев благоприятный день для завершения работ с недвижимостью. Например, это тот день, когда забивают последний гвоздь и завинчивают последний шуруп при проведении ремонтных работ в помещении. Строители смогут успешно сдать готовый объект заказчику. Во второй половине дня у вас могут быть интересные идеи – записывайте их, это пригодится вам.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодня хороший день для подготовки и сдачи бухгалтерских отчетов. Работа с документами потребует от вас особого внимания. Можно и нужно проводить аналитическую переработку информации и делать соответствующие выводы. Вторую половину дня лучше ничего не делать и отдыхать. Либо выполнять текущую работу.

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