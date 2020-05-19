Дева: гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

В эти сутки звезды не советуют Девам искушать судьбу. Не следует ни торопить события, ни пытаться любой ценой взять реванш с процентами. Любое дело, начатое в этот день, вызовет у вас прилив энтузиазма, но также и затянет вас в воронку неприятностей. Ваши достоинства могут обернуться недостатками, за успех будет заплачено дорогой ценой. Рекомендуется умеренность в финансовых и интимных вопросах.

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака. Хотите узнать, что говорят карты ТАРО на тему любви? Тогда смотрите видео.

Любовный гороскоп на сегодня для Девы

Трудно сказать почему, но в этот день вашему любимому человеку будет непросто сказать о своих переживаниях. Постарайтесь помочь объекту вашей симпатии и деликатно выясните причину хандры. Одинокие Девы могут столкнуться с обстоятельствами, которые помешают вашим планам.

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака. Хотите узнать, что говорят карты ТАРО на тему любви? Тогда смотрите видео.

Финансовый гороскоп на сегодня для Девы

У Дев благоприятный день для профессионального обучения и поисков широкого пространства для реализации своего потенциала. Особенно преуспевают торговцы, занимающиеся поиском новых вариантов для более выгодных закупок и реализации товара. Бизнесменам рекомендуется прилагать усилия для рекламной раскрутки своих проектов.