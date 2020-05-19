Козерог: гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня Козерогам опасно поддаваться «благим намерениям»: за ними может таиться неосознанная агрессия, боль, старая обида. Вы можете превысить свои полномочия, перестараться, проявляя щедрость, искупая вину или наводя уют в доме. Может плохо закончиться ваша попытка восстановить справедливость или отстоять свой авторитет. В любом деле важно вовремя остановиться, помня, что лучшее — враг хорошего.

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака. Хотите узнать, что говорят карты ТАРО на тему любви? Тогда смотрите видео.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Козерогам стоит прислушаться к мнению близкого друга о своих отношениях с любимым человеком. Возможно, оно будет содержать и положительные, и отрицательные стороны, но главное – оно будет объективным. Одиноких Козерогов ждет приятный сюрприз со стороны давнего поклонника.

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака. Хотите узнать, что говорят карты ТАРО на тему любви? Тогда смотрите видео.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

У Козерогов сегодняшний день будет связан с усилением творческих способностей. Вы сможете браться и успешно решать новые для себя задачи. Также это хорошее время для участия в конкурсах и кастингах на замещение вакантной должности. Можно публиковать резюме в Интернете – оно не останется незамеченным. Ваша деловая репутация укрепится благодаря широким профессиональным познаниям.