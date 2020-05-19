Пользуйтесь моментом — гороскоп на 20 мая

27-28 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Тельце, пребывающей под влиянием Урана, советуют готовиться к сюрпризу и пользоваться моментом, тогда как аспекты Солнца призывают мыслить рационально и дальновидно.

Подвижки вероятнее в мелких делах. Может принести удачу спонтанный порыв. Для достижения успеха придется поискать обходные тропинки, так как многие магистральные пути сегодня закрыты, всюду возможны проверки, задержки, ограничения. Моментальный успех ждет прагматичных и изобретательных. Тот, кто следует плану, соблюдает правила, проявляет терпение и держит дистанцию, выиграет в долгосрочной перспективе.

Овен ‌‌

Сегодня Овнов не удивят финансовые новости: логика событий уже предсказуема и сюрприз маловероятен. Возможны отсрочки и ограничения при попытке действовать по обновленной схеме. Могут подвести или «пойти на принцип» друзья. Звезды советуют не останавливать мелкие текущие дела, достаточно лишь избегать в них сомнительных маневров. А вот шоппинг или банковскую процедуру лучше отложить до завтра.

Телец

Тельцам (особенно апрельским) нужна дисциплинированность утром. Это день мини-перестройки и уточнения планов. Критичные необратимые нововведения откладываются. В неожиданной ситуации полезен анализ обстановки с учетом отдаленной перспективы. Оставаясь заложником долгосрочных программ, вы можете вполне свободно маневрировать в текущих делах. Вам будет проще управлять ими, если вам помогают друзья.

Близнецы

День дарит Близнецам стимул для личностного или профессионального роста. В силу экономической перестройки или других обстоятельств, вы будете ограничены и сможете сделать лишь первый шаг, но сейчас это скорее удача: есть время сделать все правильно и основательно, понять предел своих будущих прав и полномочий. Лучше не форсировать события, заняться оценкой перспектив и подготовительными работами.

Рак ‌‌

В этот день Раки с огорчением констатируют, что прогресс откладывается по объективной причине. Вам и другим людям требуется время на сброс старого балласта и трансформацию уклада (включая систему безопасности). Однако вам открыто поле для маневра в тех рядовых делах, которые целиком находятся в вашей компетенции. Не стоит забывать про имеющуюся тайную поддержку, про друзей дома и за рубежом.

Лев ‌

Сегодня Львов нервирует заминка в планах. Активность может быть временно блокирована, привычный режим изменен. Нелегко строить планы и заявлять права на вакантные места. Могут уйти со сцены или взять тайм-аут друзья, партнеры, ключевые клиенты. Появится искушение предпринять что-то в обход правил. Звезды советуют вам не нарушать запреты и заняться старыми делами, где новые порядки не действуют.

Дева ‌‌

Сегодня Дев мотивируют революционные перемены. Источник вдохновения вероятнее вдали от дома. Но далеко не всем Девам-революционерам стоит увлекаться идеей хаоса и анархии. Лучше ориентироваться на главную цель: учебу, карьеру, поправку здоровья, успех исследования. Важно уже с утра соблюдать дисциплину, следовать плану или приказу, выполнять обязанности, держать дистанцию, уважать субординацию.

Весы ‌‌

Сегодня Весам не стоит беспокоиться о ситуации в целом: для них она скорее благоприятна. День может принести новое подтверждение этой тенденции: укрепление ваших позиций и прав, появление нужного человека. Препятствием к исполнению вашей мечты или реализации плана могут стать финансовые события. Именно из-за них возможны задержки с путешествием, учебой, отдыхом, творческим стартом, нуждами детей.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут стать заложниками чужих капризов или общей беспредецентной ситуации. Но опыт последних месяцев не прошел бесследно, и большинство Скорпионов адаптируется к новым условиям. Неприятные вам перемены отсрочены, что помогает выиграть время. Стоит использовать неожиданные тайные рычаги, которые появились у вас в отношениях с людьми, в том числе, в любви, браке, семье и в дружбе.

Стрелец

Сегодня внимания Стрельцов требуют сразу два направления. Становится все важнее личность интересующего вас человека, особенно, если это ваш старый друг, клиент или бывший партнер. Одновременно, вам придется держать в поле зрения перемены в повседневном распорядке. Часть времени и сил необходимо посвящать идущим полным ходом обновлениям, связанным с вашим домом, работой, здоровьем или подопечными.

Козерог

Для Козерогов сегодня важна творческая составляющая жизни. Вас может вдохновлять новая идея или необычная возможность оживить прежний проект. Подпитывать ваш настрой может друг, ребенок, соратник по хобби. Звезды советуют не гасить эту искру, даже если обстоятельства чинят вам препятствия. Даже если много рутинной работы, в течение дня стоит найти время для разминки, экспромта, минутки креатива.

Водолей

Сегодня Водолеи остро реагируют на все, что задевает основы их жизни. Вас может нервировать жилищный вопрос, домашнее дело, перестройка отношений с друзьями и близкими. Любые рамки и неудачи будут вас огорчать. Вы можете обнаружить, что часть ваших правил не работает. Звезды советуют иногда отвлекаться на более приятные и гармоничные сферы жизни: любовь, игру, общение с детьми, несложное хобби.

Рыбы ‌‌

День даст Рыбам оригинальный шанс и поле для маневра. Вас может посетить внезапное вдохновение, практичный и в то же время авантюрный настрой. При подобном импульсе, не стоит медлить с короткой поездкой или другой спонтанной акцией. Но вам стоит заранее просчитать возможные риски своего приключения. Велика вероятность ограничений: проверок, задержек, закрытия части путей, неожиданного дефицита.

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