Весы: гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня звезды рассчитывают на природное чувство меры и баланса, присущее Весам. Именно эти качества спасут и вас, и тех людей, с которыми вы имеете дело. Вы можете разделять интересы партнера, но опасно потакать ему в завышенных запросах и «имперских амбициях»: от этого пострадает общий дом или совместный проект. Лучше вовремя остановиться там, где есть риск нарушить закон или моральный кодекс.

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака. Хотите узнать, что говорят карты ТАРО на тему любви? Тогда смотрите видео.

Любовный гороскоп на сегодня для Весов

Возможно, сегодня вам покажется, что любимый человек пытается навязать свою точку зрения. Попробуйте успокоиться и понять, что все это плоды разыгравшейся фантазии. Одиноким Весам в этот день успешно удастся сделать что-то такое, что раньше вызывало затруднения.

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака. Хотите узнать, что говорят карты ТАРО на тему любви? Тогда смотрите видео.

Финансовый гороскоп на сегодня для Весов

Сегодня в первой половине дня у Весов будет благоприятное время для финансовых заимствований и урегулирования вопросов, связанных с долговыми обязательствами. Кроме того, это хороший день для тех, кто работает по совместительству или на полставки. Улучшение финансового положение позволит вам оплатить счета.