Избегайте ссор — любовный гороскоп на 20 мая

Почему сегодня стоит сглаживать острые углы в отношениях и не давать шансов ссорам?

Овен ‌‌

Астрологические влияния дня могут подтолкнуть некоторых Овнов к нелогичному поведению. Вы стремитесь выглядеть готовыми к компромиссу, но ваши поступки свидетельствуют о прямо противоположном. Не исключено, что одинокие Овны могут столкнуться с недоверием со стороны окружающих.

Телец

Для выяснения отношений время сейчас явно не подходящее. Серьезный разговор о перспективах вашего союза целесообразно перенести на другое время, так как вряд ли вы со второй половинкой готовы к конструктивному диалогу. Одиноким Тельцам звезды советуют создать атмосферу праздника.

Близнецы

Для многих Близнецов этот день может стать временем раздумий о дальнейших отношениях с любимым человеком. Мечтающие о любви Близнецы в этот день могут встретить человека противоположного пола близкого им по духу и взглядам на жизнь.

Рак ‌‌

Этот день принесет Ракам обновление чувств в отношениях со второй половинкой. Скорее всего, у вас будет не одна возможность убедиться как вам повезло с любимым человеком. Удачное изменение имиджа одиноких Раков привлекут к ним внимание противоположного пола.

Лев ‌‌

Постарайтесь сегодня посвятить своей пассии все свободное время. Знаки внимания, небольшие и приятные сюрпризы и теплое общение помогут укрепить ваши отношения и наполнит их любовью и гармонией. Одиноким Львам звезды предсказывают успешное развитие нового знакомства.

Дева ‌‌

В этот день постарайтесь ни в коем случае не давать даже самого малейшего повода для ревности. Сейчас последствия даже мимолетного флирта могут стать серьезными и необратимыми. У свободных Дев может усилиться внешняя привлекательность, это может привлечь к ним внимание противоположного пола.

Весы ‌‌

Некоторые Весы могут столкнуться с не оправдавшимися надеждами и разочарованием. Одиноких Весов ждет, скорее, мечты и обдумывание планов на будущее, чем реальные позитивные сдвиги. Однако сейчас вы можете иначе оценить свое положение и изменить критерии поиска второй половинки.

Скорпион

Сегодня для многих Скорпионов особенно важной будет проблема выстраивания отношений с любимым человеком. Звезды говорят, что кому-то из одиноких Скорпионов может крупно повезти. Этот день станет временем появления в душе ростков будущего яркого и страстного чувства.

Стрелец

Существенным препятствием к гармонии в отношениях с любимым человеком в этот день может стать вмешательство третьих лиц. Одиноким Стрельцам астрологические влияния могут принести возможность новых знакомств. В выборе постарайтесь опираться на характер и душевные качества партнера, а не внешние данные.

Козерог

Козерогам в этот день отношения с пассией могут показаться холодными и бесцветными. Возможно, это подтолкнет вас к размышлениям о смене приоритетов в вашем союзе. Если одинокие Козероги почувствуют непреодолимое желание найти себе пару, не стоит торопиться и надеяться на случайное везение.

Водолей

Не исключено, что Водолеям их отношения с пассией покажутся чересчур сложными. Если вы чувствуете, что сами не можете нормализовать ситуацию, привлеките к делу надежного друга, которому вы доверяете. Одинокие Водолеи рискуют испортить свои отношения излишней эмоциональностью.

Рыбы ‌‌

В парах некоторых Рыб, где атмосфера была достаточно напряженной, может возникнуть угроза разрыва. Постарайтесь всеми способами избежать развития наметившихся конфликтов. Для одиноких Рыб это время может стать наиболее благоприятным для воплощения в жизнь своих самых ярких фантазий.

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