Определены главные умники зодиака

Видео рассказывает о представителях знаков зодиака, которых считают очень умными. Некоторые люди удивляют окружающих уникальной энциклопедичностью, способностью за секунду найти ответ на любой вопрос и умением моментально выдавать решения даже в сложных ситуациях. По мнению астрологов, выдающимся умом людей награждают небесные светила. Смотрите ролик и узнайте, можно ли причислить вас к умникам с астрологической точки зрения.

Ранее «Рамблер» сообщил, что Василиса Володина о перспективах России и последствиях пандемии.