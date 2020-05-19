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Определены главные умники зодиака

Рамблер24 минуты назад

Видео рассказывает о представителях знаков зодиака, которых считают очень умными. Некоторые люди удивляют окружающих уникальной энциклопедичностью, способностью за секунду найти ответ на любой вопрос и умением моментально выдавать решения даже в сложных ситуациях. По мнению астрологов, выдающимся умом людей награждают небесные светила. Смотрите ролик и узнайте, можно ли причислить вас к умникам с астрологической точки зрения.

Ранее «Рамблер» сообщил, что Василиса Володина о перспективах России и последствиях пандемии.

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