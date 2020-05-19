Телец: гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Тельцам сегодня лучше поставить все свои планы на паузу и заниматься лишь насущными мелкими делами. Звезды советуют беречь силы и не истощать свои ресурсы. Для этого вам будет достаточно во всем знать меру и не увлекаться даже самыми приятными занятиями. Излишний азарт, чрезмерная щедрость, жертвенность или другие перегибы отнимут много сил, которые вам в эти сутки лучше копить, чем расходовать.

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака. Хотите узнать, что говорят карты ТАРО на тему любви? Тогда смотрите видео.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

В этот день постарайтесь не угодить в собственноручно поставленную ловушку. Звезды подсказывают, что вы слишком рискуете увлечься попытками выведать секреты любимого человека. Одиноким Тельцам стоит быть внимательнее к мотивам поведения поклонников.

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака. Хотите узнать, что говорят карты ТАРО на тему любви? Тогда смотрите видео.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

Для Тельцов сегодняшний день удачный вдвойне. С одной стороны вы сможете для себя сформулировать наиболее перспективные задачи в полном соответствии со своими талантами и способностями. С другой стороны вам будет сопутствовать удача в росте доходов. Многие дела пойдут на редкость легко и быстро.