Телец: гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Тельцам сегодня лучше поставить все свои планы на паузу и заниматься лишь насущными мелкими делами. Звезды советуют беречь силы и не истощать свои ресурсы. Для этого вам будет достаточно во всем знать меру и не увлекаться даже самыми приятными занятиями. Излишний азарт, чрезмерная щедрость, жертвенность или другие перегибы отнимут много сил, которые вам в эти сутки лучше копить, чем расходовать.
Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака
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Любовный гороскоп на сегодня для Тельца
В этот день постарайтесь не угодить в собственноручно поставленную ловушку. Звезды подсказывают, что вы слишком рискуете увлечься попытками выведать секреты любимого человека. Одиноким Тельцам стоит быть внимательнее к мотивам поведения поклонников.
Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака
Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака. Хотите узнать, что говорят карты ТАРО на тему любви? Тогда смотрите видео.
Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца
Для Тельцов сегодняшний день удачный вдвойне. С одной стороны вы сможете для себя сформулировать наиболее перспективные задачи в полном соответствии со своими талантами и способностями. С другой стороны вам будет сопутствовать удача в росте доходов. Многие дела пойдут на редкость легко и быстро.