Названы самые легкомысленные знаки зодиака

Легкомысленность признана двоякой чертой характера.

С одной стороны, она становится помехой в выполнении трудной работы, которую можно оставить на потом. А с другой, именно легкомысленность помогает проще относиться к негативным моментам и сложным жизненным ситуациям. Астрологи составили рейтинг из трех самых легкомысленных знаков зодиака.

3 место

Третью позицию в рейтинге занимают Овны. Представители знака ярки и уверены в себе. Они способны загореться какой-либо идеей, приступить к ее осуществлению, а после резко потерять интерес. Оказывает, именно легкомысленность хорошо экономит их время. Ведь в итоге Овны все равно находят интересную для себя работу, занятие или отношения. Если представитель знака находит свое дело или близкого человека, он быстро отметает все ненужное и сосредотачивается на важном.

2 место

Про Близнецов часто говорят, что они легкомысленны. Однако не все осознают причину разрывающих их противоречий. Близнецы двойственные натуры, обе из которых сильны. Можно сказать, что представитель знака располагается между двух огней. Раздумывая, они часто упускают много возможностей. Легкомысленность всегда приходит на выручку к Близнецам. Сначала они с легкостью отмахиваются от возможностей, но потом находят третью, которая приходится им по душе. Случайны выбор по прошествии времени оказывается одним из правильных.

1 место

На первой позиции — Водолеи. Эти творческие натуры постоянно летают в облаках. Периодически они уходят в свой внутренний мир с головой, забывая о проблемах, важных делах и обязанностях. К сожалению, такой легкомысленный подход может навредить, однако поможет расставить приоритеты. Водолею интересно перепробовать все, прежде, чем выбрать то, что ему по душе. Только проделав это, он сможет получать удовольствие от занятия любимым делом, возможности узнавать новое.

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