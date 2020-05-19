До «невозможности» привлекательные знаки зодиака

Они как будто бы обладают особой энергетикой — к ним так и тянет. Но дело далеко не только во внешности.

Лев

У Львов всё отлично со вкусом в одежде, они умеют подобрать подходящую себе причёску, ухаживают за собой и так далее. Но магия их привлекательности в другом. Они уверены в себе, даже если порой могут показаться скромными и тихими. Львы знают, чего они стоят, и умеют достойно себя подать. Степенные движения, обаятельная улыбка, умение пошутить и выслушать — со Львами хочется иметь дело. И это сочетается с тем, что на них приятно смотреть. Вот почему они так привлекают.

Стрелец

Стрельцы от рождения активны, они привыкли находиться в движении. Постоянно развиваться — это их стихия. Поэтому с ними не бывает скучно. У Стрельцов в запасе целый багаж историй и всегда наготове искромётные шутки. А ещё они способны на разные авантюры. Своим жизнелюбием и позитивом они бесконечно привлекают, к ним нельзя остаться равнодушным.

Близнецы

Близнецы не привыкли особо заморачиваться из-за внешности. Они не следуют за последними модными тенденциями, а одеваются как велит сердце. Отсюда их стиль свободный и неординарный — они удивляют окружающих этой раскрепощённостью и ловят восторженные взгляды. Кроме того Близнецы свободны в своих действиях — попробуйте им что-то запретить. Этим своим свободолюбием они и привлекают.

Телец

Тельцы — асы в уходе за собой. Они умеют подобрать всё, что им так подходит. При этом ведут себя приветливо, а холодно лишь изредка, на первых порах. Поэтому они умеют заинтересовать. Тельцы прекрасны и сами по себе. У них милая и добрая улыбка. Большие глаза и взгляд с поволокой, который многого стоит. В этом секрет их привлекательности.

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