4 знака зодиака с самым стойким характером

Стойкость – это способность переносить любые жизненные тяготы с внутренним достоинством и твердой уверенностью, что все образуется.

О том, какие знаки зодиака в этом преуспели больше других, читайте в нашем материале.

Козерог

Конечно, Козерог. Потому что Козерога вообще не сломить, он всегда поднимается и идет вперед. Это знак безэмоционального отношения к чему бы то ни было: холодный рассудок позволяет решать любые проблемы и личные затруднения. Конечно, Козерогу часто не хватает оптимизма (все же планета Сатурн, управляющая Козерогом, – мрачная, ограничивающая), но жажда прийти к высокой цели – а Козерога без высокой цели вообще не существует – сильнее всего.

Скорпион

Скорпион – знак трансформаций. Это значит, что разного рода потрясения служат топливом для Скорпиона, они помогают ему измениться и стать лучше и сильнее. То есть Скорпион стоит до конца именно потому, что ему хочется закалиться в неурядицах, ему стыдно ныть и вообще он весь такой могущественный и из пепла возрождающийся. Кстати, если Скорпион рассказывает вам, из каких передряг ему пришлось выйти, сделайте милость и внимательно выслушайте: ему необходимо быть героем в чужих глазах – иначе зачем же он был таким сильным?..

Рыбы

Рыбы хоть и кажутся слабыми, наивными, неприспособленными к жизни, на самом деле они настолько вгрызаются в жизнь, что совершенно невозможно ее у них отнять. Они умеют приспособиться к любой ситуации, их ничто не убивает (а только делает сильнее). Рыбы всегда найдут помощь – даже когда кажется, что весь мир отвернулся. Обязательно кто-то сжалится, подаст руку и вытащит из того болота, в котором оказались Рыбы. Самая ценная способность Рыб – психологическая стойкость, благодаря которой они справляются с любой проблемой.

Рак

Этот товарищ вообще отличается настолько подвижной нервной системой, что кажется, будто абсолютно любая проблема просто лишит его способности трезво мыслить. Но не тут-то было! В опасной ситуации Рак максимально собран и сохраняет эмоциональную стабильность: желание выжить во что бы то ни стало – то, что движет Раком. Он уйдет в свой панцирь ровно до тех пор, пока ситуация снаружи не станет вновь комфортной. Благодаря такой способности прятаться Раки чрезвычайно стойки и живучи.

Дарья Лопушкова

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