Кому ретроградная Венера принесет удачу

Недели с 13 мая по 25 июня пройдут под знаком ретроградной Венеры.

Этот период, как рассказал астролог Сергей Седашев, окажется непростым для большинства знаков зодиака.

Как отметил собеседник, Венера сделает квадрат с самой удаленной от Земли планетой Нептун — такое положение небесных тел влияет на сферу личной жизни. Люди будут склонны питать иллюзии, касающиеся романтических дел, ошибаться и разочаровываться. Гороскоп для всех знаков зодиака не советует сейчас завязывать новые знакомства — они окажутся призрачными и оставят неприятный осадок.

Ретроградная Венера также неблагоприятна для обновлений имиджа и гардероба, пластических операций и — особенно — свадебных церемоний.

Однако есть знаки, которым в период до 25 июня повезет, — это представители огненной стихии. Овны, Львы и Стрельцы станут более мягкими и менее напористыми, что повысит их способность идти на компромисс.

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