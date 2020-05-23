Счастье любит тишину — любовный гороскоп на неделю 25-31 мая

Любовный гороскоп на неделю 25-31 мая 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

На этой неделе звезды советуют Овнам не ждать выходных, если хочется устроить себе и любимому человеку внеочередной романтический праздник. Для этой приятной цели вполне подойдет день 28 мая. Не зацикливайтесь на деталях заранее: нетипичная ситуация придаст направление вашему спонтанному креативу.

Телец

На этой неделе влюбленным Тельцам нужны гибкость и наблюдательность. Смотрите на ситуацию с разных сторон и не спешите ставить точку. Чтобы бесценный ресурс времени не тратился зря, складывайте в копилку впечатления и собирайте информацию для размышлений: сейчас это ваш основной капитал в любви.

Близнецы

Эта неделя заставит влюбленных Близнецов подкорректировать свой угол зрения на ситуацию. Вас может заинтересовать материальная или бытовая сторона отношений. Для значимого свидания лучше выбрать день 28 мая: в это время никакие меркантильные соображения не смогут убить романтическую составляющую.

Рак ‌‌

Влюбленным Ракам пора вспомнить про свои привычки и потребности. Заново навести подобие порядка в своих мыслях и личных связях вам удастся во 2 половине недели. Но и тогда вы будете склонны мыслить парадоксально и нелогично. Не стройте из себя опытного дипломата: эта роль станет для вас провальной.

Лев ‌‌

Начало и конец этой недели влюбленным Львам лучше провести под девизом «пусть все идет своим чередом». А вот в середине недели не стоит ограничиваться ролью рядового участника или зрителя с попкорном. В среду или четверг у вас будет шанс блеснуть личными качествами, например, обаянием и остроумием.

Дева ‌‌

События этой недели заставят влюбленных Дев думать о будущем. В постоянных союзах важно не загадывать наперед, не выставлять ультиматумов и не давать обещаний, проявлять чуткость друг к другу здесь и сейчас. Если вас затянуло в воронку неподходящих отношений, продолжайте искать выход из лабиринта.

Весы ‌‌

Во 2 половине этой недели для Весов может оборваться одна из важных нитей, которая связывала их с объектом симпатий. Лучше на время свернуть общение, чтобы не оказаться в двойственной роли. Если вы потеряли душевное равновесие, ждите воскресного вечера: в это время у вас вновь появится точка опоры.

Скорпион

В начале недели влюбленных Скорпионов будет пугать отсутствие твердой почвы под ногами. Звезды обещают положительную динамику и уверяют, что к выходным ситуация улучшится. В ваш личный любовный арсенал вновь вернутся знакомые эффективные приемы. Появится нужный вам канал связи или поле для маневра.

Стрелец

В начале недели влюбленным Стрельцам не стоит игнорировать знаки и сны. Не пропустите 28 мая: это лучшая дата для свидания или переписки. В период уик-энда сдержите пыл: ваши достоинства и инициативы будут спорны, а слабости очевидны. Вы будете уязвимы для стрел своих нынешних и бывших партнеров.

Козерог

На этой неделе главный момент для влюбленных Козерогов - суббота. Несмотря на «подводные рифы», это лучшая дата для романтического «заплыва». Любая авантюра завершится благополучно, хотя и не без побочных эффектов. Сделайте скидку на обстоятельства и слабости человеческой натуры: никто не идеален.

Водолей

На этой неделе у влюбленных Водолеев не слишком широкий выбор дат. Звезды советуют ограничиться днем 28 мая, но отыграть программу с полной отдачей. Будьте готовы к сюрпризу. Звездой шоу может стать партнер, а не вы. Если что-то пошло не так, расстановка ролей прояснится в воскресенье вечером.

Рыбы ‌‌

Влюбленным Рыбам лучше проявить инициативу в понедельник и вторник. Уик-энд усилит взаимную страсть, но потребует баланса и меры. Если вы остро на все реагируете, ваш союз станет клубком противоречий. От непоправимой ссоры спасет удача, но также не помешают взаимное благородство, уважение и забота.

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