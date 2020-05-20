Нумерология: как распознать свой талант

Главным условием успеха в любой деятельности и жизни вообще являются способности.

В основе способностей лежат не знания, умения и навыки, а природные задатки человека. В нумерологии число полного имени, данного вам при рождении, указывает на врожденные способности, развивая которые вы сможете достичь наилучшего результата.

В этой статье мы расскажем, как расчитать число имени и узнать о своих внутренних талантах.

Для расчета потребуется ваше имя, отчество и фамилия. Допустим, Мария Николаевна Игнатова.

Шаг первый

Согласно приведенной ниже таблице находим числовые соответствия каждой букве имени, отчества и фамилии.

numeroscop.ru

numeroscop.ru

Мария – 5 1 9 1 6. Николаевна – 6 1 3 7 4 1 6 3 6 1. Игнатова – 1 4 6 1 2 7 3 1.

Шаг второй

Складываем все цифры имени, отчества и фамилии по отдельности до получения простого числа.

Мария: 5+1+9+1+6=22. 2+2=4. Число имени 4.

Николаевна: 6+1+3+7+4+1+6+3+6+1=38. 3+8=11. 1+1=2. Число отчества 2.

Игнатова: 1+4+6+1+2+7+3+1=25. 2+5=7. Число фамилии 7.

Шаг третий

Складываем полученные числа, сумму приводим к простому числу: 4+2+7=13. 1+3=4. Число имени Марии Николаевны Игнатовой – 4.

Шаг четвертый

Смотрим, какие способности символизирует число 4.

Число 1. Лидерские способности: самостоятельность решительность, сила воли, инициативность, новаторство.

Число 2. Партнерские способности: дипломатичность, умение убеждать, миролюбие, усидчивость.

Число 3. Творческие способности: воображение, оптимизм, артистизм, искусство владения словом, искренность.

Число 4. Организаторские способности: практичность, трудолюбие, настойчивость, терпение, пунктуальность.

Число 5. Прогрессивные способности: свободолюбие, изменение и обновление, находчивость, общительность, ораторство, изучение языков.

Число 6. Гуманистические способности: доброта, сострадательность, справедливость, честность, наставничество.

Число 7. Просветительские способности: интеллектуальность, логика, анализ, исследовательство, изобретательность, реализм, наставничество.

Число 8. Способности руководителя: сила воли, стойкость, образованность, практицизм, целеустремленность, духовность.

Число 9. Творческие и гуманистические способности: терпимость, милосердие, бескорыстие, всепрощение, артистизм, великодушие.

Numeroscop.Ru

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака.