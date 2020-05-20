Не гонитесь за легкими деньгами — финансовый гороскоп на 21 мая

Почему сегодня не стоит брать новые дела, а соглашаться на легкую работу?

Овен ‌‌

У Овнов в этот день могут неожиданно поменяться обстоятельства. С утра будьте осторожнее в дороге и не доверяйте случайно полученной информации. В отношениях с людьми следует сдерживать свои эмоции. Возможно, вам придется столкнуться с интригами и обманом. Вторая половина дня может быть связана с трудностями при выполнении плановых заданий.

Телец

Сегодня основной задачей Тельцов является сохранение имеющихся финансовых ресурсов. Постарайтесь обойтись без крупных покупок и особенно воздерживайтесь от финансовых вложений в коллективные проекты. Вторая половина дня не располагает к деловой переписке и дальним поездкам. Следите за поддержанием своей деловой репутации на должном уровне.

Близнецы

У Близнецов первая половина дня может быть связана с усилением напряженности в отношениях с вышестоящим руководством. Возможно, дело в том, что начальство не сформулирует перед вами четко поставленной задачи и вам сложно будет определить круг своих обязанностей. Во второй половине дня воздержитесь от финансовых заимствований.

Рак ‌‌

Ракам важно соблюдать правила и этику в деловой активности. Не поддавайтесь на соблазн выполнить какую-то работу в обход существующих правил и норм. Превыше всего дорожите своей деловой репутацией. Воздержитесь от выполнения неофициальной подработки без оформления соответствующего трудового договора – в этом случае вам могут не оплатить работу.

Лев ‌‌

В первой половине дня у Львов складывается неблагоприятное время для участия в собраниях, совещаниях, планерках. Воздержитесь от финансовых инвестиций в коллективные проекты. Во второй половине дня вы можете столкнуться с техническими трудностями при выполнении текущих работ. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег дабы не получить ответной критики в свой адрес.

Дева ‌‌

Если Девы занимают руководящие должности, то в первой половине дня воздержитесь от принятия важных управленческих и организационных решений. В это время есть риск поддаться эмоциям и допустить ошибку. Не следует оказывать давления на оппонентов – это не сделает вас эффективнее. Вторая половина дня неблагоприятна для проведения рекламных акций.

Весы ‌‌

Весам важно строго соблюдать служебные инструкции. В первой половине дня постарайтесь не опаздывать на работу и строже соблюдать служебные инструкции. Нарушения трудовой дисциплины не останутся незамеченными начальством. Вторая половина дня может быть связана с причинением материального ущерба вашему недвижимому имуществу.

Скорпион

Скорпионы рискуют понести убытки. В течение этого дня воздержитесь от проведения финансовых операций. Если же без этого нельзя обойтись, то внимательнее обращайтесь с цифрами – возможно зависание ваших банковских платежей из-за неверно введенных номеров счетов и прочих платежных реквизитов.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов не лучший день для поиска помещения для аренды и подписания арендного договора. Если вы работаете в сфере обслуживания, то будьте внимательнее при контактах с клиентами и, особенно, при расчетах с ними. Возможно, часть времени будет потеряна впустую из-за ненадежного поведения клиентов. Старайтесь заранее распознавать неплатежеспособных клиентов, чтобы не расходовать на них много времени.

Козерог

Козерогам необходимо прилагать усилия, чтобы держать свои эмоции под контролем. Ваше эмоциональное состояние будет столь чувствительным и внушаемым, что это может негативно отразиться на результатах вашей работы. В особенности это относится к офисным работникам, которых часто отвлекают посторонними заговорами. Не исключены интриги среди коллег.

Водолей

Это не лучший день для тех Водолеев, кто зарабатывает деньги, совершая спекулятивные сделки. Речь идет об игроках на фондовой и валютной бирже. Торговцы модными вещами и косметикой могут оказаться в убытке, если будут закупать товар на складе оптом. Не следует гоняться за легкими деньгами. Представителям творческих профессий пока лучше не демонстрировать свои творения на публике.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам заниматься текущими делами и воздерживаться от начала новых проектов. Не следует браться за те дела, которые требуется закончить сегодня утром или до полудня. У вас могут возникнуть проблемы в семье, и это помешает выполнению работы. Не самый лучший день для начала строительных и ремонтных работ.

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