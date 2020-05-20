Ищите компромиссы — любовный гороскоп на 21 мая

Сегодня стоит искать и идти на компромиссы, чтобы сохранить отношения с партнером.

Овен ‌‌

Для многих Овнов этот день может быть удачным временем для самых разных нововведений в области личных отношений. Однако постарайтесь как можно более деликатно поговорить об этом с любимым человеком. Свободные Овны сегодня могут быть невероятно привлекательными.

Телец

Не исключено, что в этот день Тельцам придется сделать решительный шаг. Если вы не видите дальнейших перспектив в отношениях со второй половинкой, звезды не советуют и дальше оттягивать момент расставания.. Одинокие Тельцы могут столкнуться с интригами соперников.

Близнецы

Некоторые Близнецы могут временно отдалиться от своего любимого человека из-за чрезмерной загруженности в других сферах жизни. Если вы еще не встретили свою вторую половинку, то сегодня каких-либо серьезных изменений в личной жизни ждать не стоит.

Рак ‌‌

Возможно, что сегодня личная жизнь Раков может быть поставлена на паузу. Если из ваших отношений ушло доверие и тепло, постарайтесь дистанцироваться от второй половинки и разобраться в причинах этого. Общение одиноких Раков с противоположным полом отличается непредсказуемостью.

Лев ‌‌

Личная жизнь некоторых Львов может быть омрачена досадным недоразумением, переходящим в обострение отношений. Звезды подсказывают, что вам обоим пришло время разобраться с накопившимися обидами. Одинокие Львы могут почувствовать тягу к экспериментам в общении с противоположным полом.

Дева ‌‌

Личная жизнь некоторых Дев вряд ли их порадует гармонией и спокойствием. Причем нестабильность в отношениях могут вызывать самые разнообразные причины. Одинокие Девы, не исключено, что сегодня вашим способом общения станет метод проб и ошибок.

Весы ‌‌

Астрологические влияния этого дня позволят многим Весам внести новизну и разнообразие в отношения со второй половинкой. Одиноких Весов ждет время флирта, любовных свиданий и романтических приключений. Звезды советуют обратить внимание на поклонника, который давно проявляет к вам симпатию.

Скорпион

Сегодня некоторые Скорпионы рискуют приобрести сразу нескольких пылких поклонников. Конечно, их знаки внимания вам могут быть приятны, но вряд ли это понравится вашему любимому человеку. Для одиноких Скорпионов попытки сближения с симпатичным вам потенциальным партнером, скорее всего, окажутся неудачными.

Стрелец

Для многих Стрельцов этот день может стать временем сомнений в чувствах второй половинки. Одинокие Стрельцы, не исключено, что новое знакомство окажется мимолетным. Для того, чтобы избежать возможных переживаний, стоит отказаться от этого общения в самом начале отношений.

Козерог

Козероги, сегодня объект вашей страсти может порадовать вас как пылкий и нежный сексуальный партнер, а интимная жизнь засверкает новыми гранями. У кого-то из свободных Козерогов сегодня возможно возобновление отношений с бывшим возлюбленным.

Водолей

Для того, чтобы окончательно не утратить взаимопонимание в отношениях с любимым человеком, будьте готовы к компромиссам. Одиноких Водолеев ждут многообещающие знакомства. Звезды сулят самые блестящие перспективы при условии, что вы будете терпимы к характерам друг друга.

Рыбы ‌‌

Личная жизнь многих Рыб не отмечена бурными и значительными событиями. Тем не менее, этот день – идеальное время для душевного общения со второй половинкой. Рыб ожидают бурные романтические приключения в самом неожиданном месте и в неожиданное время.

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