Хороший день для экспериментов — гороскоп на 21 мая

28-29 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце склоняет к основательности, настойчивости, а порой и к упрямству в самых отчаянных начинаниях.

Также настроениям этого дня свойственна экспансивность. Желание получить максимальный эффект может привести к расширению территории или первоначального замысла, росту аппетитов и амбиций. К прагматичным мотивам могут присоединиться мотивы идеологические, политические, духовные. Возможно стремление устроить матч-реванш. К счастью, это день удачи, приключения и эксперименты завершатся благополучно. Помогут старые наработки, созданные ранее резервы, прежние друзья и покровители.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам не стоит экономить на еде и на «вечных» ценностях. День подходит для шоппинга и пополнения запасов, помогает стабилизировать бюджет. Если экспериментальный план получения дохода в доработке, выручит прежний неисчерпанный ресурс, так как почва для денежных поступлений и материальных удач этого дня создана в прошлом. Можно получить премию или задержанную выплату, удачно сбыть излишки.

Телец

Тельцов вплоть до ночи сопровождает удача. За вас могут вступиться мощные силы (возможно, без вашего ведома, просьбы или прямого участия). Возрастает вероятность получить поддержку из-за рубежа, от идейных единомышленников, от влиятельного друга или наставника. Не стоит ставить предел своей вере и границы своему энтузиазму. Наоборот, постарайтесь успеть сделать в течение суток как можно больше.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше свести к минимуму свое активное внешнее самовыражение, что вовсе не означает отказа от этой идеи. Звезды советуют всего лишь сместить акценты и заняться укреплением материальной базы для нее. День подходит для обращения к ранее созданным резервам и ценностям в твердой валюте. Не стоит тратить накопленное, отменять старые налоговые и платежные схемы, закрывать старые счета.

Рак ‌‌

Сегодня Раки преуспевают за счет коллективных ресурсов, материальной либо идейной поддержки друзей. Положительную роль сыграет ваша причастность к тому или иному движению, проекту, сообществу. Она будет волной, которая несет вас к успеху или стеной, которая ограждает вас от проблем. Возможна отдача от проверенных временем отношений, вещей и активов. Инвестировать в новые проекты не рекомендуется.

Лев ‌‌

В этот день звезды советуют Львам опираться на проверенные временем планы и программы, на верных помощников. Ситуация требует основательности и прагматизма, нацеливает на конкретный наглядный результат. Успех вероятнее на прежней должности, в привычном статусе. В знакомых делах будет чаще помогать чутье. Развивать новые направления стоит лишь в том случае, если для них готова материальная база.

Дева ‌‌

Сегодня Девы на гребне удачи, могут действовать согласно своим убеждениям и моральному компасу. Убежденность в своей правоте и вера в свои идеалы помогут вам в самой сомнительной и «скользкой» ситуации. Реализм и прагматизм в эти сутки уживаются с интересом к нематериальным ценностям. Наряду с экономическими вопросами, вас могут привлечь идеологические и научные темы, аспекты духовного развития.

Весы ‌‌

Сегодня многое мешает Весам жить в мире своих идеалов. Обстановка окажет на вас «заземляющее» воздействие и сделает вас прагматиком. Но внимание к прозе жизни окупится. Возрастает вероятность получить компенсацию, дополнительный процент от вклада, продажи или сделки. Это подходящий момент для операций с недвижимостью, наследством, семейным активом (если вы за рубежом, то с владениями на родине).

Скорпион

В этот день звезды советуют Скорпионам использовать чужое внимание к себе. Люди, в которых вы заинтересованы, тоже будут нуждаться в вас. Это хороший момент для восстановления взаимовыгодных отношений. Ваши позиции будут достаточно сильны в переговорах. Не стоит стесняться напомнить о себе и тем, кто забыл про ваши прошлые заслуги, пытается обесценить ваш вклад в события и списать вас со счетов.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам углубиться в дела практические и не жалеть на них денег. Темой дня может стать модернизация бизнеса, хозяйства, рабочего места, забота о здоровье, доме, пропитании, материальной базе планов. Не стоит бояться, что у вас не хватит средств на необходимые обновления: все, что нужно, уже имеется в вашем распоряжении, важно лишь правильно распорядиться этим капиталом.

Козерог

События дня поддерживают в Козерогах уверенность, оптимизм и творческий дух. Но звезды не советуют приступать на этой волне к новым начинаниям. Хорошие чувства будут приправлены долей негатива (усталости, скепсиса, разочарования). Вы рискуете перенести их в будущее и снова повторить свои ошибки. Лучше наслаждаться достигнутым успехом: это ваш процент с прежних вкладов и компенсация за вредность.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям поставить на первое место основы своего бытия: дом, семью, личные или совместные владения. По возможности, лучше побыть в спокойной обстановке. День заставляет стремиться к стабильности и защищенности, располагает к лени, инертности, гостеприимству, чревоугодию, может усилить ваш тайный инстинкт собственника, повысить внимание к быту, прошлому, традициям, предкам.

Рыбы ‌‌

Рыбы могут надеяться на счастливый поворот событий и успешное завершение своей инициативы. Стоит учесть, что мероприятия сегодня легко приобретают незапланированный масштаб. В вас неожиданно может проснуться авантюрист, коллективист, упрямый экспериментатор. Не исключено, что к вашим приключениям присоединятся друзья, соседи или родственники - или, наоборот, вы решите подключиться к их действиям.

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