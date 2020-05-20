Какие знаки зодиака не умеют хранить секреты

У каждого из нас есть свои тайны, которыми мы делимся с друзьями. Мы ожидаем поддержки, понимания.

Хорошо, когда в жизни появляются близкие, которым можно довериться. От гороскопа мало, что зависит. Скорее это касается самих людей и их личных качеств. Однако астрологи выделяют несколько знаков зодиака, не умеющих хранить тайны.

Овен

С активным Овном всегда весело и интересно. Он с легкостью располагает к себе людей. Однако представителям знака трудно понять, для чего нужны тайны, зачем скрывать подробности личной жизни. Да и к дружбе они относится своеобразно. Их окружает много людей, однако по натуре они одиночки. Если в вашем окружении есть Овен, просто общайтесь с ним, и не ждите, что он будет хранить ваши секреты.

Дева

Общительные и яркие Девы любят находиться в центре внимания. За этими качествами скрывается личность, не способная доверять каждому встречному. Девам тяжело впустить в душу постороннего человека, поэтому они уверены, что хранить чужие секреты не всегда обязательно. Однако, если вы дороги для представителя знака, будьте уверены, что на Деву можно положиться.

Стрелец

Хитрые и коварные Стрельцы всегда в курсе всего происходящего. Они постоянно находятся в центре внимание, хоть им самим это и не нравится. Настоящих друзей у представителей знака не много. Он довольно скрытен. Однако, несмотря на такой образ жизни, Стрельцы любят душевные разговоры, благодаря которым могут расслабиться. В такие моменты они могут взболтнуть лишнего, хоть и сделают это не специально.

Весы

Представители знака готовы поддержать любой разговор. Им не приятно находится в компании, где находятся более интересные люди, чем они. Чувствуя это, Весы начинают привлекать внимание. Они не станут подрывать свой авторитет байками, а вот реальными историями вполне, даже если это чья-то тайна.

Близнецы

Никогда не засоряют свою голову ненужной информацией Близнецы. Они готовы выслушать и поддержать, пусть даже не вникая в суть вещей. Близнецы не станут сохранять в тайне то, что не посчитают важным. Вследствие чего представители знака часто создают себе проблемы.

Доверяя постороннему человеку свои секреты, нужно убедиться, что ему можно довериться. Не стоит делать опрометчивых решений.

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