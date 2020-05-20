3 знака, с которыми тяжело ужиться под одной крышей

Кто из нас не слышал страшилок о совместном быте?

А сколько любовных лодок разбивалось о его неприступные берега? Но шутки шутками, а ведь действительно, ужиться под одной крышей даже с самым любимым человеком бывает непросто. А с рожденными под этими знаками зодиака —особенно.

Рыбы

Жизнь с Рыбами — испытание не для слабонервных. Причем даже необязательно быть фанатичным поборником чистоты и порядка, чтобы обзавестись нервным тиком, проживая на одной территории с очаровательной (во всех остальных вопросах, кроме домоводства) «рыбкой». Эти создания бывают настолько рассеянны и мечтательны, что гора посуды в раковине и разбросанные по полу вещи вообще никак ими не воспринимаются. И «рыбе вашей мечты», которая, быть может, только что вынырнула из своих мыслительных глубин, совершенно непонятно, к чему столько эмоций. Ну, подумаешь, беспорядок. Зачем тратить на него драгоценное время? Как будто нет более интересных и важных занятий!

Дева

А вот тут все с точностью наоборот. Девы — перфекционисты до мозга костей, а их страсть к порядку и четкости сродни паранойе. Так что, если вы не разделяете идей Девы насчет точного количества полотенец на полке в ванной и строгого расположения посудных губок на кухне — знайте, ужиться с представителем этого знака будет задачей не из легких. Сами Девы искренне не понимают, что их чрезмерная скрупулезность и аккуратность может вызывать активное неприятие у всех, кто находится с ними под одной крышей. Живя с Девой, придется смириться, что сиротливый носок без пары — не что иное как повод для серьезного огорчения и немедленной поисковой операции.

Водолей

Свободолюбивые и независимые Водолеи ужасно не любят, когда кто-то покушается на их свободу и независимость. Причем, как вы уже, наверное, поняли, призыв к совместной уборке или хотя бы минимальному наведению порядка в доме они воспринимают именно так — как ущемление их прав и свобод. «Тварь я дрожащая или право имею?!» — мысленно (а то и вслух) возмущается Водолей и демонстративно игнорирует бардак (причем им же самим и устроенный). И убедить его, что права - правами, а уборка — уборкой, будет исключительно трудно.

Данная статья подразумевает некую долю условности в описании знаков зодиака. Конечно же, все люди разные и никто не призывает стричь всех под одну гребенку. Автор рассчитывает на ваше понимание и чувство юмора.

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