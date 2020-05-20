Солнце в Близнецах – опасные сюрпризы на каждом шагу

Переход Солнца в знак Близнецы 20 мая (16.50) плотно совмещён с гороскопом новолуния 22 мая, карта которого выглядит довольно резонансной в развороте на весь лунный месяц, в первую очередь из-за точного гороскопа Лунного затмения/полнолуния 5 июня.

Растущий конфликт Солнца с Марсом намечен и в самой карте новолуния, однако в карте полнолуния/затмения 5 июня устанавливается более жёсткая программа – ось светил в 16 градусах знаков Близнецы-Стрелец попадает в точную «квадратуру» с воинственным Марсом в 16 градусе Рыб, что само по себе является фактором общей тревожности и бескомпромиссности периода.

Однако сегодня в фокусе внимания карта новолуния в Близнецах, в которой сформировался ещё один мощный «тренд» – важный вестник этой карты, Меркурий, находится в соединении с Венерой и точном напряжённом аспекте к двуликому Нептуну. Мало того, повышенное влияние Нептуна, как планеты обманчивой и двойственной, отражено минорным аспектом к точке Новолуния. Это сигнал о том, что надежд на стройность мысли в этом месяце мало, многое будет додумываться на ходу, а решения – приниматься впопыхах, труднее будет и договариваться –стихийность периода налицо. Тем не менее, при этом творческие люди могут испытывать приливы вдохновения. Характерный «нептунианский» налёт искажённой информации и фактов, «испорченного телефона» будет нести и Марс в Рыбах. Так что в общем плане насколько бы вы не были уверены в своих действиях, избегать вынужденных и невынужденных ошибок в этот период будет трудно, полезно перепроверять данные, многим придётся подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства, большую роль будут играть выборочное общение и оперативная информация.

Недооценка напряжённых взаимодействий планет может негативно сказаться на многих начинаниях в социальной и профессиональной сферах. Неожиданно проблемными могут стать поездки и в целом сфера транспорта и коммуникаций, денежные вложения, наверняка более активными станут профессиональные воры и интриганы на всех уровнях. В целом время транзита Солнца по Близнецам (до солнечного затмения 21 июня) по своим характеристикам и положениям планет – период довольно непредсказуемый. Впрочем, можно ориентироваться по крайней мере на графики более стабильных и напряжённых дней по влиянию планет.

Наиболее деструктивная планетная картина ожидается 2-7 июня, вокруг ауры лунного затмения 5 июня, когда уточнение конфликтов сначала Венеры (3.06), а затем Солнца (6.06) с Марсом может создать крайне эмоциональные события на фоне полнолуния, особенно в сфере семейных и партнёрских отношений, на любовном фронте. Помните, что этот период будет только обострять противоречия – старайтесь по возможности избегать выяснения отношений в это время. В это же время высок риск пожаров, опасностей от колюще-режущих предметов и холодного оружия.

Второй период дисбаланса в большей степени связанный с проблематикой Нептуна – проецируется на 11-13 июня, когда в резонансе с «маскировочным» Нептуном будут Солнце и Марс. Причём транзитная Луна в Рыбах в эти дни придаст прямо-таки мистический оттенок и плотную завесу дезориентации в событийном плане. Стандартные рекомендации на эти дни – отложить важные деловые решения и финансовые операции, опасайтесь отравлений самой разной локации, повышен вред от алкоголя и различных химических, медицинских препаратов, будьте осторожнее в эти дни на воде. Традиционно в таких условиях усилено влияние из-за сцены, постановочные действия, возможны сбои в работе информационных систем.

Более стабильными днями периода станут – 25-26 мая, 1, 10 (до 17ч), 14, 17, 19 июня. Однако вся вторая декада июня на фоне торможения и разворота Меркурия в ретроградное движение (с 18 июня) – не удачный период для начала дел на

перспективу.

Serg Korablev

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