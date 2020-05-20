Виталий Гиберт: четыре фразы, которые убивают нашу удачу

Говорят, что люди сами куют свое счастье, и многое зависит от того, как они мыслят и какие выражения используют в повседневной речи.

Как же сделать так, чтобы удача сопутствовала человеку, а задуманное исполнялось?

Для начала стоит отказаться от частицы «не» в своих мыслях и в своей речи. То есть, фразы типа «у меня не получится», «я не смогу», «это не для меня» – сразу отправляются в жесткий бан. На что их можно заменить? Например, на «ищу возможности для реализации», «учусь необходимым навыкам», «жду подходящего момента для исполнения» и т.д. Таким образом, запускается процесс пути к задуманному, а когда используется частица не, блокируется любая возможность исполнения.

Так же следует быть осторожными с пожеланиями оказаться на месте другого человека. Фразы и мысли типа: «Вот бы мне такую….», «хотела бы я так же», «будь я на твоем месте» вполне способны по-настоящему переместить на место другого человека. Только на этом самом месте может оказаться совершенно некомфортно и, в довесок к желаемому, обнаруживается целый «букет подарков» в виде всех тех чувств и переживаний, которые испытывает этот человек. Заменить такие обороты можно на «расскажи, как тебе это удалось!», «что помогло тебе добиться этой цели» и т.п.

Критика себя также вряд ли будет привлекать удачу и счастье. Если есть привычка себя ругать последними словами, говорить «что я за дурак», «так мне и надо», «у меня всегда все плохо» и другие похожие фразы – вряд ли окружающий мир будет относиться к человеку хорошо. Ведь он сам говорит миру – я плохой, а значит, вы можете относиться ко мне также. Вместо критики стоит себя хвалить за то, что получилось, за то, что не смотря на трудности, вы продолжаете идти в направлении собственной цели.

И, конечно же, золотое правило любой реализации – чем меньше вокруг негативного, тем лучше. А значит, и критика других и их способы жизни тоже будет играть против привлечения удачи и счастья в жизнь человека.

Диана Сабитова

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