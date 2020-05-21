Повезет в последний момент — гороскоп на 22 мая

1-30 лунные сутки. Утром Луна в Тельце подкрепит «положительное упрямство», возможно везение в последний момент.

Вечернее Новолуние в Близнецах предложит переключиться на интеллектуальную работу, предметное общение, целевой поиск информации. Одновременно, появится напряженность, возрастут риски, усилится импульсивность, обидчивость, конфликтность, потенциальная травматичность. Возможен технический сбой, срочное дело, столкновение интересов. Небезопасны поспешные начинания, вечерние и ночные разъезды. Важно исключить нервозность и суету, нечестность и манипуляции, обнаружить и закрыть прорехи в системах защиты.

Овен ‌‌

В начале дня Овнам стоит держать фокус на материальных делах. Сохранится тенденция к везению, не исключена большая удача. Можно получить компенсацию за трудности прошлого. О будущем лучше подумать вечером. Это лучшее время для общения, поиска сведений, коррекции планов, но лишь при условии спокойствия, ясности и честности. Возможна ссора, интрига, технический сбой. Нежелательны вечерние поездки.

Телец

Тельцы сегодня могут похвастаться удачливостью, но полоса везения грозит закончиться к вечеру. Лучше не ставить под удар важные дела и заняться ими с утра. Остаток дня хорошо посвятить анализу финансовых и деловых перспектив, уточнению списка покупок и стиля питания, пересмотру полезных связей. Опасны доверчивость и спешка: с ними возрастет риск материального ущерба, утечки данных, порчи вещей.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше держать свои дела в секрете, не спешить заявлять о себе и озвучивать свои намерения. Днем сдержанность поможет вам сохранить в неприкосновенности стратегически важные ценности, а вечером - спокойно обдумать свои запросы и расставить приоритеты. Обстановка станет небезопасной. Желательно исключить любые инициативы и всячески избегать личных конфликтов. Возможна бессонница.

Рак ‌‌

До наступления вечера Раки могут надеяться на удачу. Возможен бонус к вчерашним событиям или долгожданный успех в последнюю минуту. Вечером полезно оценить информационный фон, уделить внимание сложившемуся кругу общения и типу связи. Самое время отсеять сомнительные каналы получения информации и «застолбить» надежные. Опасно отправляться в путь, ввязываться в интригу или в решение чужих проблем.

Лев ‌‌

В первой половине дня Львам лучше сконцентрироваться на максимальном эффекте в делах, например, в карьере. Если вы еще только на пути к своей вершине, важно иметь дело с теми, кто уже успешен. Вечер подходит для уточнения договора, отбора друзей на будущее. Лучше избегать хаотичных контактов, интриг, сомнительных авантюр: в такой атмосфере в вашу команду могут просочиться подозрительные элементы.

Дева ‌‌

В начале дня Девы могут положиться на судьбу: она не даст им сбиться с пути. Вероятна поддержка от далеких друзей, иностранцев, влиятельных людей, удача в сфере права, науки, преподавания. А вот вечером стоит взять ситуацию под личный контроль, иначе вам искусно навяжут чуждый стиль мыслей и действий, сценарий интриги или вражды. Возможен вызов со стороны руководства, партнера или конкурента.

Весы ‌‌

Сегодня Весам стоит перенести на первую половину дня все заботы о материальной стороне дела. Если оказался в статусе «подвешен» критичный сюжет с финансовой подоплекой, ожидается его благополучное завершение. Вечер лучше посвятить общению или интеллектуальной работе. Пора привести в систему имеющиеся знания, структурировать аргументы и факты, заново изучить программу обучения, маршрут движения.

Скорпион

Скорпионам не стоит терять время, если они хотят убедиться в чужой благосклонности или получить бонус: первая половина дня сегодня будет для этого лучшим периодом. Вечером стоит следить за своими словами и не принимать на веру чужие. Твердые гарантии сейчас проблематичны, но все обещания, заявления, соглашения важно чем-то подкрепить, хотя бы честным словом. Нежелательны договоры на долгий срок.

Стрелец

В первой половине дня Стрельцам предстоит проявить хозяйственность и, если надо, целенаправленную щедрость. Не стоит мелочиться, если результаты обещают превзойти все ожидания или до успешного завершения мероприятия остался один шаг. Вечером вас могут вызвать на диалог, при этом атмосфера беседы будет довольно напряженной. Чужие предложения и заявления стоит оценивать критичнее: вероятен подвох.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше заранее разделить свои планы на две части. Утром вам следует запасаться оптимизмом, пользоваться авторитетом или удачной возможностью. Вечером полезно прикинуть дела на завтра, изучить нужные контакты и маршруты. Строя планы, лучше избегать жестких сценариев и спешки. Не стоит отправляться в вечернюю или ночную поездку, срочно начинать цикл ремонтных или лечебных процедур.

Водолей

Для Водолеев этот день может начаться с инертности. Возможно желание остаться дома. К телесной лени добавится интеллектуальная. Активность мысли и общительность вернутся к вам вечером. Это подходящее время для умственной работы, литературного творчества, личной переписки. Но в любом занятии и общении будут нервирующие скрытые помехи. Важно исключить опасные игры и предупреждать нечестные сделки.

Рыбы ‌‌

Утром Рыбам везет. Если ваши ресурсы на нуле, достаточно присоединиться к группе или влиятельному игроку, чтобы выровнять свои позиции. Вечером авантюры лучше свернуть. Также, вам стоит исключить в своем поведении нервозность и суету, избегать инициатив, выяснения отношений, срочных поездок, домашних и деловых начинаний, травматичных ситуаций. Возможно беспокойство, конфликт с близким человеком.

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