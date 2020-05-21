Запускайте новые проекты — финансовый гороскоп на 22 мая

Почему звезды советуют сегодня начинать новые дела и запускать проекты?

Овен ‌‌

Сегодня Овны будут способны проявить свои лучшие деловые качества. Возрастают ваши доходы. Причем наиболее прибыльными будут виды деятельности, связанные с умственным трудом и организационной деятельностью. Но в любом случае для получения результата вам придется прилагать немало усилий. Можно принимать финансовые решения и аккумулировать деньги на депозитных вкладах.

Телец

Сегодня у Тельцов один из лучших дней для старта новых проектов. Вы сможете сочетать детальный расчет и широту охвата, и просчитывать действия на много ходов вперед. Усиление интеллектуальной активности способствует успешному продвижению в решении сложных и запутанных вопросов. Ваша репутация значительно укрепится.

Близнецы

Сегодня Близнецам будет выгоднее работать без определенного плана и решать вопросы по мере их поступления. Можете обращаться к начальству с просьбами и предложениями – ваши пожелания не останутся незамеченными. Возможно, вы получите какие-то льготы от работодателя. Например, вам оплатят путевку в санаторий. Также хорошо заниматься подготовкой документов к получению причитающихся вам субсидий, компенсаций, налоговых вычетов.

Рак ‌‌

Сегодня типичные Раки смогут использовать свои таланты и способности только вместе с коллективом единомышленников. Индивидуальный труд будет наименее эффективным. Хорошо принимать участие в собраниях (в том числе профсоюзных), совещаниях, планерках. Также вы можете сыграть положительную роль в профсоюзной организации.

Лев ‌‌

Львы смогут реализовать свой потенциал руководящих работников. Возможно, вам предстоит принимать важные организационные решения. Вы будете обладать способностью предвидеть ход событий наперед, просчитывать варианты реализации тем или иных своих проектов. Можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельных покровителей.

Дева ‌‌

Девы смогут использовать свой кругозор на пользу дела. Это хороший день для бизнесменов, ориентированных на расширение сферы деятельности, в том числе и на расширение географии бизнеса. Успешно проходят дальние командировки, деловая переписка. Преуспевают юристы, преподаватели вузов, рекламные агенты, коммивояжеры.

Весы ‌‌

У Весов благоприятный день для принятия финансовых решений. В вашем распоряжении может оказаться определенная сумма заемных денег, которой вы сможете успешно распорядиться. Если вы ожидаете со дня на день поступления платежа на ваш банковский счет, то сегодня деньги могут придти. Также это хорошее время для покупок онлайн в интернет-магазинах.

Скорпион

Сегодня благоприятный день для тех Скорпионов, кто работает в сфере услуг и, особенно, работает в непосредственном контакте с клиентами. Проявите максимум внимания к высказываемым пожеланиях клиентов – это обязательно увеличит приток новых клиентов и, соответственно, рост доходов. Вы сможете наилучшим образом адаптироваться к внешним обстоятельствам и извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Стрелец

У Стрельцов этот день будет удачным для выполнения текущих работ. Отношения с коллегами складываются доброжелательные и конструктивные. Возрастает уровень работоспособности, усиливается интеллектуальная активность. Вы преуспеете в работе по освоению технических средств. Хорошо проявят себя изобретатели, инженеры и мастера по ремонту сложной техники.

Козерог

Козероги смогут использовать благоприятные обстоятельства в своих интересах. Сегодня финансовая удача сопутствует вашим смелым начинаниям. Это особенно относится к тем, кто специализируется на бизнесе, связанном с модой, отдыхом, туризмом, развлечениями. Можно заниматься рассылкой резюме, проводить рекламные акции. Хорошо тестировать новую технику.

Водолей

У Водолеев сегодня хороший день для подведения итогов и завершения проектов. Если вы в течение дня можете выбирать виды работ, то отдавайте предпочтение тому, что можно сегодня же завершить. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Могут улучшиться условия вашего труда. Успешно поработают коммунальщики, строители риелторы.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб благоприятный день для работы с документами, информацией. Можно подготавливать и сдавать отчеты, заниматься сбором справок в инстанциях. Ускоряется товарно-денежный обмен у торговцев. Успешно проходят деловые поездки и встречи. Используйте ресурс окружающих людей в своих интересах.

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