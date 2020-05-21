«Перезагрузите» чувства — любовный гороскоп на 22 мая

Почему сегодня стоит вдохнуть в отношения и чувства новую жизнь?

Овен ‌‌

Астрологические влияния этого дня могут принести многим Овнам приятные события. Скорее всего, вы получите от любимого человека предложение, от которого может закружиться голова. Одинокие Овны смогут произвести благоприятное впечатление на потенциального партнера, если не будут чрезмерно критичны.

Телец

Для многих Тельцов сегодняшний день может стать благоприятным временем. Любимый человек готов к конструктивному диалогу и у вас, скорее всего, с легкостью получится придти к общему мнению по важному вопросу. Свободные Тельцы могут столкнуться с парадоксальной ситуацией.

Близнецы

Если до этого дня вы сомневались бороться или нет за отношения со второй половинкой, астрологические влияния сегодняшнего дня помогут прояснить ситуацию и все расставить по местам. Для свободных Близнецов это идеальное время для новых знакомств и начала пылкого романа.

Рак ‌‌

Сегодня некоторым Ракам в решении личных проблем вряд ли удастся ориентироваться лишь на свои предпочтения. Свободные Раки в общении с поклонником могут попытаться применить тактику, которая успешно срабатывала с бывшим возлюбленным.

Лев ‌‌

Не исключено, что этот день станет началом полосы изменений в личной жизни многих Львов. Чтобы перемены были позитивными, постарайтесь держать эмоции под контролем. Планы одиноких Львов сегодня могут быть неожиданно нарушены внешними обстоятельствами.

Дева ‌‌

Для многих Дев этот день несет возможность как следует разобраться в отношениях с объектом их симпатии. Возможно, вашей паре придется пройти проверку на прочность и умение доверять друг другу в непростых ситуациях. Свободные Девы могут ощутить влечение к людям, которые всегда казались им полной противоположностью.

Весы ‌‌

В этот день многие Весы могут немного расслабиться и насладиться гармонией в отношениях с любимым человеком. Весы, которые пока находятся в поиске любви, в этот день смогут найти скрытую причину одиночества, разобраться, лучше понять себя. Это хорошее время для изучения своего и чужого опыта.

Скорпион

Текущее положение планет говорит, что для Скорпионов любимый человек станет источником исключительно позитивных эмоций. Если у вас и будут возникать какие-то проблемы, вторая половинка будет готова их с вами разделить. Многие одинокие Скорпионы сегодня могут устремиться на поиски счастья в личной жизни.

Стрелец

Стрельцов ожидает достаточно позитивный и важный день. Возможно, произойдут долгожданные события, которые вы вместе с любимым человеком готовили в течение длительного времени. Не исключено, что одинокие Стрельцы столкнутся с каким-то загадочным событием.

Козерог

Возможно, кому-то из Козерогов покажется, что они оказались в тупике. Однако при сильном желании и настойчивости вам удастся найти выход из затруднительной ситуации. Одиноким Козерогам звезды рекомендуют использовать это время для ревизии своих желаний и целей.

Водолей

Некоторые обстоятельства подтолкнут Водолеев к откровенному разговору со второй половинкой. Не исключено, что раньше эту тему вы упорно обходили стороной, но сейчас пришло время не игнорировать проблему. В личной жизни одиноких Водолеев могут возникнуть отношения, которые будут чем-то отличаться от предыдущих в лучшую сторону.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды обещают обновление и улучшение отношений с пассией. Не исключено, что тактика маленьких знаков внимания скорее приведет к нужной цели, чем попытки что-то кардинально изменить. Одинокие Рыбы имеют серьезные шансы покорить сердце интересующего их человека.

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