Заводите новые знакомства — гороскоп на неделю 25-31 мая

Гороскоп на неделю 25-31 мая 2020 для каждого знака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам вести спокойный и уединенный образ жизни на этой неделе. Вас будут интересовать не только вопросы материального благополучия, но и душевное равновесие. Деньги будут даваться относительно легко и вам не составит большого труда увеличить доходы. При этом старайтесь находить время для спокойного и созерцательного образа жизни. Избегайте стрессовых ситуаций, сосредоточитесь на обретении душевной гармонии. Если вы испытываете интерес к духовным техникам, то сейчас самое время приступать к их изучению. Многие из вас могут преуспеть в изучении и применении восточных духовных практик: цигуна, йоги, медитации, молитв, пении мантр. Также не пропускайте семинары, научно-практические конференции, встречи с людьми, которые могут чему-то вас научить. Кстати, само по себе пребывание в уединении будет действовать благотворно и успокаивающе на ваше общее состояние.

Телец

Тельцы на этой неделе могут почувствовать, что находятся на пороге нового, более оптимистического витка своей жизни. Неиссякаемый оптимизм в сочетании с поддержкой друзей может стать основой для позитивных перемен. Звезды говорят, настало время переходить к реализации своих гигантских планов. Рекомендуется больше времени затрачивать на учебу и обмен мнениями. Ищите людей, которых интересуют те же темы и вопросы, что и вас. Ваша сила сейчас в друзьях и единомышленниках. При необходимости вы сможете восстановить контакты с теми людьми, которые могут оказаться полезны сейчас. В это время у вас возникнет потребность с кем-то посоветоваться, урегулировать актуальные вопросы. Чем активнее вы станете действовать, тем большую поддержку получите в итоге, тем шире станет круг ваших единомышленников.

Близнецы

У Близнецов эта неделя проходит на оптимистической волне. Во многом это может быть связано с появлением влиятельного покровителя, благодаря усилиям которого вы сможете добиваться поставленных целей. Также это благоприятное время для проведения расследований, поиска ответов на волнующие вас вопросы. Это может относиться как к каким-то фактам, так и к попытке разобраться в себе, в своем предназначении. Те, кто страдает от всевозможных фобий, могут выявить причины своих страхов и избавиться от них. В первой половине недели вы сможете укрепить свое финансовое положение. Можно брать и давать деньги взаймы, заниматься оформлением документов на страхование имущества и получение наследства. Более всего преуспеют те из вас, кто умеет ставить перед собой реалистичные цели и задачи.

Рак ‌‌

Ракам на этой неделе рекомендуется смотреть вперед, в будущее, и стараться расширить свои интересы. Наиболее успешное направление — учеба. Также это прекрасное время для тех, кто проходит обучение в вузах, колледжах, на курсах повышения квалификации. При достаточной личной активности и стремлении узнать что-то новенькое, вы сможете найти свой круг общения. Вам могут встретиться люди, которых вы в той или иной степени будете воспринимать как своих учителей и наставников. Старайтесь находиться в гуще общения, используя для этого все средства коммуникаций, из которых наиболее полезным может стать интернет. Старайтесь действовать открыто, щедро одаривая вниманием всех людей, которые находятся рядом.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе может потребоваться быстрая реакция при принятии решений. Особенно в сфере финансов. Если вы планировали получить банковскую ссуду, то удача будет сопутствовать вам в этом. Кроме того, те, кто состоит в браке, смогут увеличить свои расходы за счет карьерных успехов партнера. Чтобы чего-то добиться, надо уметь рисковать и не бояться перемен — это правило сейчас актуально. Особенность текущего момента — занять четкую и твердую позицию по принципиально важным для вас вопросам. Тем, у кого есть здоровые амбиции, возможно, потребуется принять для решение и заявить о них открыто. В этом случае вы сможете добиться своих целей или, по крайней мере, стать на шаг ближе к их реализации. Немалую поддержку вам могут оказать влиятельные люди.

Дева ‌‌

Девы на этой неделе смогут добиться гармоничных отношений. Ваша любовь может обрести второе дыхание, чувства оживятся, и вы как бы заново влюбитесь в своего партнера. Возможно, важную роль сыграет вторая половинка, проявив готовность идти на уступки и пересмотреть некоторые позиции. Возможно, вам сейчас выгоднее занимать позицию ведомого, предоставив партнеру полную свободу в принятии решений. В это время вы сможете отдохнуть от груза ответственности. Это прекрасная пора для совершения обряда бракосочетания и венчания. Тем, кто ищет дополнительные финансовые ресурсы, удастся оформить банковскую ссуду или перекредитоваться на более выгодных условиях.

Весы ‌‌

У Весов на этой неделе значительно улучшится состояние здоровья, укрепится иммунитет. Организм будет активно бороться с любыми болезнями, поэтому сейчас нужно начать плановые лечебно-профилактические мероприятия. Типичные Весы почувствуют стремление навести идеальную чистоту и порядок в окружающем пространстве, в доме и на работе. Отношения с коллегами в трудовом коллективе складываются доброжелательные. Вы сможете успешно справиться с поставленными заданиями. Также это хорошее время для приобретения домашних животных и ухода за ними. Используйте эти дни для избавления от вредных привычек. Борьбу за здоровье можно вести и путем перехода к правильному режиму дня и здоровому образу жизни в целом. Если раньше вы понимали это, но было лень, то теперь забота о здоровье будет доставлять вам удовольствие.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе обретут мир и гармонию в партнерских и любовных отношениях. Тем, кто уже долго поддерживает романтическую связь, возможно, удастся сделать шаг к ЗАГСу. Те влюбленные пары, которые решили пожениться, могут запланировать свадебное торжество как раз на эту неделю – звезды обещают, все пройдет успешно. Если вы одиноки и давно мечтаете о любви, возможно неожиданное романтическое знакомство, любовь с первого взгляда, когда вам может показаться, что вы встретили свой идеал. Не исключено возобновление ранее прерванных любовных отношений.

Стрелец

Тема деловой активности у Стрельцов на этой неделе может выйти на первый план. Но вам стоит делать упор на гармоничный психологический климат в семье. Если до сих пор у вас с кем-то из членов семьи были натянутые отношения, то, прежде всего, необходимо еще раз все обсудить и прийти к полному примирению. Необходимо все делать при всеобщем согласии, вместе и дружно браться за домашние дела, например. Так вы сможете в несколько раз быстрее справиться с делами. Купите в дом какую-нибудь красивую вещь типа картины или люстры, либо испеките праздничный пирог – главное, создать в семье праздничную психологическую атмосферу.

Козерог

Козероги на этой неделе получат много положительных эмоций в общении с окружающими людьми. Вы будете склонны к тактичному и вежливому обращению с людьми. А они ответят вам тем же. Это хорошее время для возобновления ранее прерванных отношений. Возможно, случайная встреча с бывшим знакомым заставит вас вспомнить прошлое и понять, что этот человек необходим вам. Также вам могут часто звонить с просьбами или напоминать об обещаниях, которые вы давали ранее. Старайтесь быть в курсе всех новостей и поддерживайте приятельские отношения с людьми, попадающими в поле вашего зрения. Это может помочь вам в решении своих личных вопросов. Успешно развиваются романтические отношения. Ваши чувства к любимому человеку становятся еще больше.

Водолей

Эта неделя пройдет для Водолеев спокойно и благополучно. Возможно, у вас вырастут доходы, и вы сможете порадовать себя и членов семьи покупками. Звезды советуют на этой неделе провести полную инвентаризацию своих расходов и оценить финансовые возможности. Если у вас есть долги, то может сложиться удачная ситуация и вы сумеете снизить свою задолженность. Также в первой половине недели хорошо заниматься ремонтом бытовой техники. Отношения в семье доброжелательные и основаны на взаимном уважении и заботе. Если у вас есть загородный садово-огородный участок, дача, то старайтесь больше времени проводить там. Ваши интеллектуальные способности всю неделю будут выше среднего уровня. Успешно пойдет учеба.

Рыбы ‌‌

Рыбы на этой неделе имеют все основания для того, чтобы быть вполне довольными жизнью и самими собой. В отношениях с окружающими проявятся лучшие черты вашего характера: доброта, спокойствие и практичность. Наиболее успешные направления для приложения усилий — контакты, новые знакомства. Это благоприятное время для пересмотра своих отношений с друзьями. Возможно, общение мешает вам в реализации собственных жизненных планов. Настало время подумать о себе и о том, чего вам не хватает для успеха. Здоровый эгоизм сейчас уместен для личностного развития. Вы будете иметь поддержку окружающих в своих начинаниях. Вы будете способны не только быстро овладевать знаниями, но и устанавливать доброжелательные отношения с преподавателями, что тоже немаловажно.

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