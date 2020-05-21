Психолог: брак существует столько, сколько хочет женщина

Считается, что женщина гораздо больше заинтересована в создании семьи, чем мужчина.

Однако, статистика – вещь неумолимая: в 70% случаев инициатором развода в нашей стране выступает именно женщина. Мировые исследования поддерживают эту цифру: в целом женщины подают на развод в 2 раза чаще мужчин. Почему же это происходит и какие периоды брака считаются самыми «опасными»?

Семейные психологи отмечают, что женщина гораздо острее переживает сложную ситуацию в браке не только из-за большей эмоциональности, но и в силу возложенных на нее обязанностей. В большинстве российских семей сохраняется традиционный уклад жизни: даже если женщина работает, хозяйство и дети находятся в ее зоне ответственности.

Вступая в брак, оба партнера уверены, что совместная жизнь будет безоблачной, но в большинстве случаев – это иллюзия. Рано или поздно розовые очки приходится снять обоим.

Психологи выделяют определенные периоды, когда кризис настигает большинство семей.

Первый приходит к молодоженам примерно через год. Переход от романтики к быту приносит понимание, что партнер состоит не только из сплошных достоинств. На этом этапе важно научиться договариваться и осознать, что вы – одна семья.

Следующий кризис – 3 года. В этот период рождаются дети, и в паре перераспределяются роли: женщина переключается на ребенка, а мужчина – на обеспечение семьи. Друг на друга остается мало времени и сил. В этот период женщина часто подает на развод из-за отсутствия поддержки со стороны мужа или его измены.

На 7 год совместной жизни приходится много разводов из-за того, что отношения становятся рутиной и супруги могут начать искать эмоции на стороне. И если мужчина ищет в этой связи только новизну ощущений, женщина часто находит нового партнера, который устраивает ее больше.

Если предыдущие кризисы пройдены, к 15 году супруги начинают понимать, чего хотят от жизни. Причиной развода чаще всего становится несовпадение ожиданий от брака с реальным положением дел. Поскольку дети подросли, финансовая зависимость от мужа закончилась, женщина в этот период часто перестает мириться с происходящим и разводится.

О причинах разводов можно говорить бесконечно. Как показывают исследования, больше половины мужчин не готовы работать над отношениями и считают, что в браке должна подстраиваться женщина. И она старается на сколько хватает сил. Именно поэтому часто продолжительность брака зависит от терпения женщины.

Марина Басманова, клинический психолог

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