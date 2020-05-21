Что означают символы знаков зодиака

Известно, что каждый знак зодиака обозначается двумя способами. Во-первых, это символ, а, во-вторых, это животное или человек, которые его характеризуют. Такая связь имеет особое значение для каждого из знаков.

Овен

Отличительным знаком людей, родившихся в этот период, является благородный баран. Дело в том, что именно это животное борется за свое существование головой. Такие люди, как правило, целеустремленные и храбрые. Они хорошо запоминают жизненные уроки и несколько раз думают, прежде чем что-то сделать. Сам символ Овна олицетворяет рога барана.

Телец

Могучий бык со вспыльчивым нравом, но с рациональным взглядом на жизнь. Их нелегко вывести из себя, но если они вступают в бой, то будут бороться до конца. Бык всегда ассоциируется с силой, властью и упорством. Однако чаще всего эти животные находятся в спокойствии. Знак Тельца олицетворяет голову и рога быка.

Близнецы

Изображение близнецов символизирует двойственную натуру представителей этого знака. Чаще всего такой человек говорит одно, а делает совсем по-другому. Этот символ также представляет собой взаимодействие и коммуникации. Знак Близнецов представляет собой две соединяющиеся линии.

Рак

Крепкий панцирь и острые клешни рака являются мощной защитой их мягкой внутренней натуры. Они тщательно изучают окружающий их мир. Сам астрологический символ Рака можно интерпретировать как визуализацию клешней, либо грудь. Отсюда возникает еще одна особенность представителей этого знака – в них есть женская нежность и забота к близким людям.

Лев

Лев, прежде всего, ассоциируется с величественностью – это король джунглей. На протяжении всей истории лев символизирует суверенитет, благородство и мужество. И женщины, и мужчины этого знака обладают этими качествами. Чаще всего они не уступают друг другу в силе. Символ Льва – это голова и грива.

Дева

Этот знак тесно связан с представлениями о невинной девушке. Во-первых, из-за духовной чистоты, во-вторых, по причине высокой степени самодостаточности. Дева часто изображается, как женщина, держащая пшеницу. Что лишний раз доказывает их полноценность и запасливость во всех смыслах. Считается, что символ этого знака олицетворяет половые органы с хвостом, который заворачивается внутрь, закрывая себя от мира. Это говорит об интернализации их энергии психологического и физического свойства.

Весы

Весы представляют собой баланс, справедливость, равенство и гармонию. Они также играют небольшую роль в профессиях, связанных с торговлей и экономикой. Графический символ этого знака можно интерпретировать различными способами: заходящее солнце, знак приблизительного равенства.

Скорпион

Известно, что, несмотря на свой маленький размер, скорпион может ужалить обидчика ядовитым жалом. Как правило, они делают это только для самозащиты. Скорпионы довольно уединенные существа, но как только дело доходит до соблазнения партнера, то они начинают кружится к экзотическом танце страсти, расчета и контроля. Именно поэтому символ Скорпиона олицетворяет половые органы с хвостом, который указывает наружу и вверх с помощью стрелки. Эта самая стрелка говорит о потребности в немедленных действиях и стремлении к чему-то высшему.

Стрелец

Кентавр символизирует некоторый парадокс. В представителях этого знака идет борьба между природными инстинктами и цивилизованностью. Символ Стрельца очень простой – стрела. Она говорит о постоянном стремлении к действию, достижению высшей цели. В некотором смысле значение этого символа можно обобщить словом «свобода».

Козерог

Символическим животным этого знака является козел. Эти животные проворные, уверенные и общительные, хотя с возрастом многие из них предпочитают быть в одиночестве. Козы всегда были связаны с восхождением, достижением. Они настолько концентрируются на своей цели, что мало кто может понять их эмоциональную составляющую. Графический символ Козерога немного сложнее, чем у остальных знаков. В конечном счете он ассоциируется с телом козы (или ее бородой), а вторая часть представляет собой хвост рыбы – морского козла.

Водолей

Этот знак зодиака обозначают в лице водоноса. Этот драгоценный дар природы позволяет жизни развиваться и расти. Вода в этом случае представляет собой способность человека решать проблемы, планировать и создавать. Символ Водолея – две волны. Несмотря на ассоциации с водой этот знак зодиака является воздушным. Ведь именно ветер может создавать волны.

Рыбы

Символ этого знака зодиака – две соединенные друг с другом рыбы, смотрящие в разные направления. Это говорит о двойственной природе человека. Одна рыба плывет в мистические воды, намереваясь принести себя в жертву во благо других, в то время как другая двигается в сторону самореализации и достижения личных целей. Рыба во многих культурах и мифологии представляет собой преобразование, стремление к духовности.

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