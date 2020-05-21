Определены главные скряги зодиака

Видео рассказывает о представителях знаков зодиака, которых считают истинными скрягами. У всех людей отношения с финансами складываются по-разному. У кого-то деньги утекают буквально сквозь пыльцы, другие дорожат каждой копейкой. Астрологи уверены, что жадность или склонность к транжирству - это дар небесных светил, тем или иным образом расположенных в момент рождения. Кого же звёзды наградили прижимистостью? Смотрите ролик и узнайте, можно ли называть жадиной вас.

Ранее «Рамблер» рассказывал про самых нерадивых домохозяек по знаку зодиака.