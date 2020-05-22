Астролог назвала типы браков, распад которых предрешен

Астролог Алена Никольская рассказала, как циклы движения планет влияют на развитие отношений между супругами.

Она разделила все браки на пять типов наиболее часто встречающихся с точки зрения астрологии и рассказала, каким союзам изначально грозит распад.

Так, в векторном браке очень тяжелые отношения. Зачастую партнеры не понимают друг друга, постоянно ссорятся, ревнуют, расходятся и снова сходятся. Примирение в основном происходит через постель. Находиться рядом таким людям очень сложно, но и без друг друга им плохо.

Астрологи не советуют заключать такой союз, потому что супругов ждет неминуемый развод.

Второй тип брака астролог назвала внутренним страхом и одиночеством. Это когда люди женятся не по любви, а потому что устали от одиночества и готовы довериться любому партнеру. Но такой союз, по мнению астролога, не имеет смысла. Люди так и остаются друг для друга чужими и только еще больше усугубляют свое одиночество. Союз не продержится долго.

Патриархальный брак строится по принципу «мужчина умный, а женщина красивая». В такой семье обычно супруг является добытчиком. Он считает, что его мнение единственное верное, и за ним всегда остается последнее слово. В основном такой брак заключают люди или одного года рождения, или разница в возрасте у них кратна четырем — четыре, восемь, 12 лет и так далее.

Жена в патриархальной семье является хранительницей домашнего очага, она сама ведет хозяйство и делает всю работу по дому. Отношения в таком союзе строятся на чувстве долга, поэтому разводы случаются редко. И если это все-таки происходит, то мужчина продолжает помогать бывшей семье.

В романтическом браке разница в возрасте у супругов два года или кратна двум, и для партнеров очень важна эмоциональная составляющая. Мужчина хочет, чтобы жена смотрела на него влюбленными глазами. А супруга стремится быть для него настоящей принцессой — наряжается, тщательно ухаживает за собой. Муж в этом союзе расцветает и готов покорить любые вершины.

Но романтически брак продолжается долго, если супруги постоянно поддерживают друг друга и открыто показывают свое восхищение. Однако как только один из партнеров перестает делать это, второй лишается подпитки, и это может разрушить отношения.

В равном браке отношения складываются между людьми, которые находятся примерно на одном социальном уровне и равным жизненным опытом. Оба супруга хотят развиваться и в этом поддерживают друг друга. Все решения в таких семьях принимаются вместе.

Детьми и хозяйством в таком браке занимаются и муж, и жена. Такой союз, по словам астролога, является наиболее крепким.

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