Тест из хиромантии: что вас ждёт в личной жизни

Необходимо соединить руки так, как показано на картинке и выбрать подходящий результат.

Если линия на левой руке расположена выше, то ваша любовь будет как в кино.

SM.News

Вас захватит сильное и страстное чувство. Высока вероятность, что это будет темпераментный иностранец или человек, с которым вы познакомитесь при очень необычных обстоятельствах.

Линии расположены на одном уровне?

SM.News

Вы любите гармонию во всем. Для вас важны мир и спокойствие. Скорее всего вы встретите человека, который с лёгкостью войдёт в вашу жизнь, не изменяя ее уклад. Он найдёт общий язык с вашими друзьями и близкими, тем самым не нарушив равновесие, которое вы так цените.

Если линия на правой руке проходит выше, чем на левой, это значит, что вы мудрый не по возрасту человек с собственным мнением и вас привлекают люди постарше.

SM.News

На вас не оказывает давления общество, и скорее всего вы вступите в отношения с опытным человеком, который будет старше.