Знак зодиака — Рак: гороскоп кармы и характера

Загадочный и чувственный Рак, что же он таит за собой в кармическом плане?

Характеристика знака

Характер Рака отличается ранимостью. Представителями этого знака являются люди с тонкой душевной организацией. Способность Рака сопереживать, сопровождается эмоциональной нестабильностью. Они редко выставляют свои чувства напоказ, предпочитая все переживать внутри себя. Закрытость и замкнутость Раков в эмоциональном плане не идет им на пользу, хоть им и кажется, что так они могут защитить себя. Но такая черта выражается не только в эмоциях.

Ракам свойственно копить вещи, деньги и все, что угодно, а главное — умело распоряжаться этими накоплениями. Они знают, когда и куда нужно распределить ресурсы. Носители этого знака зодиака обладают аналитическим складом ума и способны отлично вести стратегию. Рак — это человек осторожный, а зачастую даже подозрительный. Он аккуратно относится к людям, чувствам и вещам.

Особенность Рака в постоянном сомнении приводит к тому, что он просто упускает множество возможностей. Это непременно сказывается на его карме, образовываются кармические узлы, которые можно распутать, если сильно постараться.

Кармическая задача Рака и значение кармы

Кармическое предназначение Рака заключается в том, чтобы он создавал вокруг себя взаимопонимание и теплую атмосферу в эмоциональном плане. Рак должен распределять свои внутренние ресурсы и обеспечивать защиту своих близких людей.

Кармические законы и как очистить плохую кармы

Для того, чтобы исправить плохую карму, Раку необходимо перестать заниматься самокопанием и нытьем. Следует взять себя в руки, навести порядок внутри себя и вырабатывать продуктивность. Приняв верное решение, не нужно откладывать действия к нему. Уяснив это, Раку может открыться множество дверей, о которых он даже не подозревал.

Также Раку необходимо принимать реальность такой, какая она есть, а не уходить в свой придуманный мир при каждом трудном моменте жизни. Чуткая натура Рака, как помогает, так и мешает ему жить счастливо. Поэтому, в сторону меланхолию и вперед к бодрому расположению духа.

Очистить зодиакальную карму Раку можно только лишь проработав все свои недостатки и минусы. Для того чтобы исправить плохую карму, нужно больше внимания уделять миру вокруг себя, а не прятаться в углу, словно ребенок. Не стоит путать реальность с фантазиями.