Мужские имена, обладатели которых склонны к измене

Психологи сходятся во мнении, что данное с рождения имя наделяет человека определёнными качествами, которые формируют его характер.

Конечно на становление человека, влияют и многие другие факторы, однако, имя во многом определяет личность. Есть несколько имён, которые наделяют своих обладателей таким качеством, как непостоянство. Это касается всего, в том числе и отношений. Поэтому такие мужчины склоны к интригам на стороне.

Андрей

Андрей знает себе цену. Это мужественный и самоуверенный мужчина. Андрей бывает чересчур эгоистичным, и именно для того, чтобы подкрепить своё эго может флиртовать с многими женщинами одновременно. На измену идёт как правило, чтобы самоутвердиться.

Василий

Мужчины с этим именем умеют красиво и галантно ухаживать, вскруживая дамские головы. Но как правило, его красивые слова посвящаются не одной единственной, а нескольким женщинам одновременно.

Иван

В списке тех, кто склонен к адюльтеру, Иваны лидируют. Но учитывая, что Иван — довольно популярное имя, надо признать, что далеко не все они станут изменщиками. Тут играет роль время года, в которое родился Иван, и другие факторы. Но те, кто всё-таки склонен к измене, обычно начинают флиртовать лишь из любопытства, а если флирт оказывается удачным и взаимным, то у Вани могут отказать тормоза.

Дмитрий

Дмитрий никогда не обделён женским вниманием, обладая природным магнетизмом и рядом качеств, которые нравятся женщинам. Димы легки на подъём, щедры и обаятельны, это даёт им преимущество перед другими мужчинами, которое они с радостью используют. Опьянённые успехом вполне способны на измену.

Пётр

Петя всегда находится в поиске несуществующего идеала, что мешает ему строить нормальные отношения. Кроме того, Петру очень важно, чтобы женщина его боготворила. Если в паре происходит именно так, то есть шансы, что Петя будет верен. Но если женщина не ценит Петра должным образом, он может пойти искать восхищения на стороне.

Стоит помнить, что существует только склонность к определённым качествам, но очень многое зависит от воспитания и примера семьи, в которой рос мужчина. И мужчины с перечисленными именами также могут быть прекрасными семьянинами.