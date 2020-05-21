Мужчины по знаку зодиака, которых сложно приручить, легко потерять, нельзя вернуть

Существуют мужчины, с которыми сложно строить отношения.

И даже если это удается, то приходится все время переживать, что в любой момент и по непонятной причине он может уйти и пропасть навсегда. Астрологи выделяют трех представителей зодиакального круга, с которыми придется труднее всего.

Мужчина-Овен активен, целеустремлен и не привык прогибаться ни в каких ситуациях. Его планы на будущее в большей степени касаются карьеры, чем семьи. Чтобы построить с ним отношения, женщине придется потрудиться. Если ей повезло, и Овен искренне влюбился, что бывает довольно редко, и до этого у него не было негативного любовного опыта, то у женщины есть все шансы создать гармоничную семью. В противном случае, она столкнется с тем, что доверие Овна к женскому полу утрачено, а тяги к теплому семейному гнездышку у него и не было, поэтому при малейшем намеке на сложности, мужчина «испарится» без всяких объяснений и сожалений.

Мужчина-Стрелец внешне кажется открытым и общительным, но душевно редко с кем сближается, поскольку очень ценит внутреннюю свободу и свою независимость. Женщине, которая хочет приручить Стрельца придется подбирать тактику и запастись терпением. Представители этого знака очень ценят постоянство и спокойствие, поэтому, если хотите построить пару, держите некоторую дистанцию и не устраивайте выяснения отношений. И постарайтесь быть максимально искренней: Стрелец обладает «звериной» интуицией и, если заподозрит обман, уйдет сразу же. Проще всего создать союз со Стрельцом после 35, когда он сам захочет остепениться.

Мужчина-Водолей доверяет только своей интуиции и ценит свободу во всех ее проявлениях, в том числе и от всего материального. Это не значит, что Водолей не вступает в отношения, но он не готов ради женщины поступиться своими друзьями и увлечениями. Его, по большому счету, не привлекает создание и поддержание семейного очага: как только отношения становятся хоть немного обременительными, он уходит. Если женщина хочет «приручить» Водолея, она должна стать ему близкой подругой, искренне разделяющей его увлечения и образ жизни и не предъявлять финансовых требований. И тогда Водолей сам не заметит, как захочет остаться рядом навсегда.

Если ваш мужчина из этого списка, звезды подсказали вам, как лучше действовать.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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