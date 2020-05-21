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Эти два знака видят вещие сны чаще остальных

Говорит Уфа21 мая 2020
Фото: Говорит Уфа

Как уверяют астрологи, дар видеть вещие сны зависит от гороскопа.

Энергия Овнов настолько сильна, что им часто снятся сны, которые потом сбываются. Вот только появление подобных снов бывает непредсказуемо, а иногда их смысл и вовсе не касается жизни самих Овнов. Вещие сны чаще связаны с окружающими их людьми и событиями.

К Девам вещи сны приходят тогда, когда они становятся заложниками затруднительных ситуаций. В такие периоды представители знака могут увидеть свое будущее. Однако не всегда можно расшифровать смысл сновидений. К тому же такие сны скорее предостерегают, чем раскрывают события.

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