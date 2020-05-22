Предсказания будущего, которые сбылись

Булгаковский Воланд очень наглядно показал собеседнику всю тщетность планирования своей жизни.

Человек и в самом деле смотрит в будущее с подозрительной осторожностью: незнание пугает больше всего — да и как тут спокойно думать об отпуске через месяц, когда вечером тебе на голову может упасть кирпич. Впрочем, некоторых высшие силы оделили удивительным даром предвидения.

Катастрофа Титаника

Провидец: Морган Робертсон

В 1898 году автор Морган Робертсон опубликовал повесть под названием «Тщетность, или Гибель Титана». Историю о вымышленном океанском лайнере «Титан» вспомнили 14 лет спустя, когда события книги буквально воплотились в жизнь. Список совпадений поражает: придуманный «Титан» в точности описывал реальный Титаник, также затонул в апреле и даже число погибших в романе было тем же. А знаете, что самое удивительное? Робертсон писал книгу, когда Титаника не было даже в проекте.

Атомная бомба

Провидец: Герберт Уэллс

Знаменитый фантаст сумел предсказать появление атомных бомб еще в 1914 году. Уэллс описывал урановые гранаты на страницах «Освобожденного мира», замечая, что они будут поражать людей еще долго после самого взрыва. Манхэттенский проект, тот самый где разработали первую атомную бомбу, стартовал спустя 28 лет после публикации книги.

Wi-Fi

Провидец: Никола Тесла

Сербско-американский изобретатель и инженер Никола Тесла известен в научном сообществе под шутливым прозвищем «человек, который придумал XX век». В 1909 во время интервью с New York Times, Тесла обсуждал свое видение будущего технологии. В числе прочих было сказано о неких радиограммах, которые любой человек сможет принимать на персональное устройство. Чуть позже, в 1926 году, Тесла предвидел изобретение видеосвязи, очень точно описав принцип работы системы. До появления первого мобильного телефона оставалось еще полвека.

Собственная смерть

Провидец: Марк Твен

74-летний Твен писал: «Я пришел с кометой Галлея в 1835. Она вернется снова в следующем году и я собираюсь отправиться вместе с ней». Никто даже не удивился смерти писателя 21 апреля 1910 года, в первый день появления кометы — Марк Твен был известен неожиданными, но очень точными прогнозами.

Путешествие на Луну

Провидец: Жюль Верн

Фантастический рассказ «Из пушки на Луну» Жюль Верн написал тогда, когда человек смотрел на небо как на недостижимую мечту. Конечно, острый ум фантаста мог создать идею, которая будет воплощена в жизнь лишь век спустя. Но как объяснить подробное описание ощущения невесомости, в точности передающее реальные чувства космонавтов? На тот момент ученые даже теоретически не предполагали, что гравитация меняется в космосе.

Холодная война

Провидец: Алексис де Токвиль

Америка при Алексисе де Токвиле существовала всего 60 лет вне британского протектората и была глубоко разобщена гражданской войной. Россия же находилась под самодержавным правлением императора: кто мог ожидать, что эти далекие страны станут главными сверхдержавами планеты и поставят своими распрями под удар само существование человечества? Алексис де Токвиль, вот кто. Французский политолог выпустил книгу «Демократия в Америке» в 1840 году, охарактеризовав Россию и США как две великие нации, которым суждено из разных концов мира продвигаться к одной и той же цели, держа в руках судьбы прочих народов.

Великий лондонский пожар

Провидец: Нострадамус

Пророчества французского аптекаря и провидца XVI века Мишеля де Ностредама легендарны. Ему приписывают многочисленные предсказания основных мировых событий, случившихся спустя четыре столетия после его смерти. В книге Les Propheties, опубликованной в 1555 году, он писал: «Кровь праведного исчезнет из Лондона, город загорится внезапно в 66 году» — и что бы вы думали? Великий лондонский пожар 1666 года оставил без крова 70 000 жителей города, при общей популяции в 80 000.

Современная техника

Провидец: Леонардо да Винчи

Ученый, художник, математик, музыкант — Леонардо да Винчи стал истинным воплощением идеального человека эпохи Ренессанса. Был ли он провидцем? Судите сами. За 400 лет до появления первого танка Леонардо сделал наброски бронированного военного средства, нарисовал схему парашюта за 3 века до первого прыжка и, как многие полагают, зашифровал путешествие человека к звездам на знаменитой фреске «Тайная вечеря».

Материал предоставлен Dnpmag.com

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