Чем опасны зеркала

Существует много примет, суеверий и обычаев, связанных с зеркалами.

В древности люди считали, что этот предмет связывает различные миры. Так, из-за этого предназначения зеркала представляют опасность для обычных людей. Чтобы не навлечь беду на свой дом и семью, нужно придерживаться определенных правил при взаимодействии с зеркалами.

Смотреть в разбитое зеркало

Большинство примет связаны с разбитыми зеркалами. В такие нельзя смотреться и долго держать в своем доме. На разбитые зеркала часто наводят порчу и используют осколки в качестве подклада. Поэтому, если вы нашли у себя разбитое зеркало или одно из ваших разбилось в доме, нужно как можно быстрее избавиться от него. Считается, что они приносят болезнь и смерть. Лучше всего не трогать разбитое зеркало голыми руками. Возьмите пакет или ненужную тряпку, заверните зеркало, а после нужно выбросить его в проточную воду, например, в реку или озеро.

Есть перед зеркалом

Считается, что перед зеркалом нельзя употреблять пищу. В случае, если оно стоит напротив стола, его нужно обязательно завешивать. Так, если человека отражается в зеркале в тот момент, когда он ест, считается, что он "заедает" все хорошее, что есть в его жизни. Существует еще одна примета, которая касается зеркал. Если человек употребляет пищу перед зеркалом, добрые духи подумают, что у него достаточно богатства и благ, и не будут приносить ему удачу.

Показывать негатив зеркалу

Помните эти кадры из фильмов, где плачущий человек смотрится в зеркало? В реальной жизни так делать нельзя. Злиться, плакать или показывать свое отчаяние нужно так, чтобы не отражаться в зеркало. Негативные эмоции, которые мы видим в зеркалах, приумножаются и возвращаются человеку в двукратном размере.

Смотреться в зеркало в темноте

Согласно древним поверьям, после захода солнца все злые духи получают больше влияния, поэтому после заката не рекомендуется совершать важные дела, работать с деньгами, принимать решения и смотреться в зеркало. Считается, что через темноту в зеркало проникают злые сущности, которые могут вытянуть жизненную энергию человека или навредить ему.

Алевтина Кузнецова

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