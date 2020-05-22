Плывите по течению — финансовый гороскоп на 23 мая

Почему сегодня стоит воздержаться от инициатив и сложных планов?

Овен ‌‌

Сегодня Овны могут заблуждаться относительно тех или иных людей, с которыми приходится сотрудничать по работе. Старайтесь не доверять случайной непроверенной информации. Запланированные на сегодня деловые встречи могут не состояться из-за странного стечения обстоятельств. Не введитесь на всевозможные слухи и сплетни.

Телец

Тельцам, чтобы преуспевать в делах, требуется, прежде всего, уметь управлять своими финансовыми ресурсами. Но сегодняшний день не располагает к принятию разумных и взвешенных решений, касающихся финансов. Особенно не рекомендуется вкладывать деньги в коллективные проекты. В этом случае вы не сможете проконтролировать, насколько эффективно расходуются ваши деньги.

Близнецы

Сегодня типичным Близнецам может казаться, что ваш непосредственный начальник допускает ошибки при принятии тех или иных решений. Однако это не означает, что вы имеете право как-то поправлять его или оспаривать его решения. Ваши личные инициативы могут быть восприняты как самоуправство. Не забывайте о таких понятиях как дисциплина труда и субординация.

Рак ‌‌

Это не лучший день для тех Раков, кто имеет неофициальную подработку, или работает без должного оформления соответствующих документов. Не ищите обходные пути там, где все можно сделать открыто и прозрачно. Это может неблагоприятно отразиться на вашей деловой репутации. Не исключены неожиданные проверки, ревизии, контрольные закупки со стороны фискальных властей.

Лев ‌‌

У Львов это благоприятный день для индивидуальной трудовой деятельности. Вместе с тем, звезды советуют уклониться от любых видов коллективной деятельности. Нежелательно принимать участие в профсоюзных собраниях, совещаниях акционеров и планерках. Также это не лучшее время для планирования, поскольку ситуация может стремительно поменяться и ваши планы окажутся не актуальны.

Дева ‌

Сегодня Девы могут почувствовать ухудшение во внешних обстоятельствах, из-за которых вы будете сталкиваться с новыми препятствиями. Не следует вести переговоры с деловыми партнерами – возрастает вероятность допустить ошибку. Некоторые из ранее достигнутых договорных обязательств могут оказаться нарушенными.

Весы ‌‌

Сегодня неблагоприятный день для тех Весов, кто совмещает работу и профессиональное обучение. Нежелательно сдавать экзамены, аттестационные зачеты, слушать лекции в аудиториях, посещать семинары и конференции. Это не даст вам ничего в позитивном смысле. Также с серьезными трудностями могут столкнуться те, кто работает на вахте.

Скорпион

Скорпионы могут в один момент потерять крупную сумму денег. Если вы азартный человек, то сегодня у вас усилится желание рискнуть своими деньгами, чтобы без особых усилий получить хороший доход. Однако звезды не оставляют вам шанса на успех в рискованных финансовых операциях. Также это не лучшее время для проведения рекламных мероприятий.

Стрелец

Если Стрельцы работают в тандеме вместе с деловым партнером, то сегодня при обсуждении некоторых вопросов между вами могут возникнуть трения. Это также относится к тем, кто работает вместе с родственниками (семейный бизнес). Основная проблема дня: трудности в поисках взаимопонимания. Наиболее принципиальные вопросы лучше отложить.

Козерог

Сегодня труд типичных Козерогов может быть результативным, если вы научитесь игнорировать посторонние влияния и сосредоточитесь целиком и полностью на выполнении своей работы. Разговоры с коллегами и обмен новостной информацией могут отнять у вас столь драгоценное рабочее время, которым вы смогли бы продуктивнее распорядиться.

Водолей

У Водолеев сегодня благоприятный день для размеренного и методичного труда. Сосредоточитесь на текущих делах, особенно на той работе, в которой вы имеете большой опыт. Однако не ждите быстрых и легких сверхдоходов. Все виды спекулятивной деятельности могут обернуться для вас убытками. Во второй половине дня воздержитесь от операций по обмену валюты.

Рыбы ‌‌

Для успешной деятельности звезды советуют Рыбам не ставить перед собой жестких планов относительно обязательного завершения какого-то дела сегодня. Второе условие успеха – воздерживаться от личных инициатив. Дело в том, что сейчас у вас не будет должного понимания того, как и что следует делать. Гораздо правильнее плыть по течению и решать вопросы по мере их поступления.

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