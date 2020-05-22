Ждите испытания — любовный гороскоп на 23 мая

Почему сегодня отношения будут под ударом и как пройти проверку на чувства?
В этот день для некоторых Овнов отношения с любимым человеком могут серьезно измениться. При этом перемены будут, скорее всего, весьма спонтанными и неуправляемыми. Одинокие Овны могут ощутить большую потребность в сильных, страстных чувствах.
Период непониманий и обид остался позади. Скорее всего, вы оба поняли, что путь любовных отношений не всегда гладкий и иногда требуется поступиться своими интересами, чтобы сохранить союз. Одиноким Тельцам представится возможность окунуться с головой в романтические приключения.
Не исключено, что интуиция Близнецов будет сегодня максимально обострена. Постарайтесь не удивляться, если ваши предположения относительно событий в личной жизни станут сбываться с высокой точностью. Вполне возможно, что этот день для одиноких Близнецов будет связан с возвращением в прошлое.
Для многих Раков в этот день многое будет зависеть от собственных поступков и желаний. Некоторые новые поклонники противоположного пола могут разочаровать или подвести одиноких Раков своей необязательностью. Поэтому не стоит слишком верить их обещаниям и строить далеко идущие планы на вечер.
Некоторые Львы в этот день будут настроены на романтичный лад по отношению к любимому человеку. Что ж, сейчас наиболее благоприятное время для того, чтобы освежить чувства и вернуть былую яркость восприятия. Одинокие Львы могут попасть в центр внимания окружающих.
Самой большой помехой в любовных отношениях для некоторых Дев станет противоречивость их натуры. Сомнения приведут к тому, что окажется упущенной часть возможностей укрепить отношения со второй половинкой. Одиноким Девам сегодня может выпасть удачный шанс завязать новое романтическое знакомство.
Чрезмерная осторожность и подозрительность могут держать многих Весов в постоянном напряжении, что не лучшим образом скажется на отношениях с любимым человеком. Если одинокие Весы перестанут бояться перемен в своей жизни, то смогут реализовать свои самые смелые проекты.
Сегодня некоторые Скорпионы почувствуют застой в отношениях со второй половинкой. Этот день не слишком благоприятный для устройства личной жизни одиноких Скорпионов. Если вы почувствовали интерес к кому-то, не торопитесь с действиями. Сделайте несколько пробных шагов.
Сердечная близость с объектом вашей симпатии будет напрямую зависеть от того как глубоко вы чувствуете настроение любимого человека. Одиноким Стрельцам не стоит торопиться с новым знакомством, так как не исключена вероятность неприязни по отношению к потенциальному партнеру.
В этот день для многих Козерогов наиболее важными окажутся потребности любимого человека. Вполне возможно, что раньше вы были склонны их игнорировать, но теперь ситуация накалилась. Общению с противоположным полом одинокие Козероги в этот день предпочтут уединение.
Не исключено, что в этот день Водолеи получат какое-то долгожданное известие относительно объекта своей симпатии. У одиноких Водолеев сегодня благоприятный день для того, чтобы устанавливать долгосрочные отношения с потенциальными партнерами.
Многих Рыб сегодня ожидают важные события в личной жизни. Не исключено, что вам предстоит понять как успешно вы вдвоем можете сопротивляться разного рода испытаниям и ограничениям. Одинокие Рыбы могут встретить долгожданную любовь в результате случая.
Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака.