Ждите испытания — любовный гороскоп на 23 мая

Почему сегодня отношения будут под ударом и как пройти проверку на чувства?

Овен ‌‌

В этот день для некоторых Овнов отношения с любимым человеком могут серьезно измениться. При этом перемены будут, скорее всего, весьма спонтанными и неуправляемыми. Одинокие Овны могут ощутить большую потребность в сильных, страстных чувствах.

Телец

Период непониманий и обид остался позади. Скорее всего, вы оба поняли, что путь любовных отношений не всегда гладкий и иногда требуется поступиться своими интересами, чтобы сохранить союз. Одиноким Тельцам представится возможность окунуться с головой в романтические приключения.

Близнецы

Не исключено, что интуиция Близнецов будет сегодня максимально обострена. Постарайтесь не удивляться, если ваши предположения относительно событий в личной жизни станут сбываться с высокой точностью. Вполне возможно, что этот день для одиноких Близнецов будет связан с возвращением в прошлое.

Рак ‌‌

Для многих Раков в этот день многое будет зависеть от собственных поступков и желаний. Некоторые новые поклонники противоположного пола могут разочаровать или подвести одиноких Раков своей необязательностью. Поэтому не стоит слишком верить их обещаниям и строить далеко идущие планы на вечер.

Лев ‌‌

Некоторые Львы в этот день будут настроены на романтичный лад по отношению к любимому человеку. Что ж, сейчас наиболее благоприятное время для того, чтобы освежить чувства и вернуть былую яркость восприятия. Одинокие Львы могут попасть в центр внимания окружающих.

Дева ‌‌

Самой большой помехой в любовных отношениях для некоторых Дев станет противоречивость их натуры. Сомнения приведут к тому, что окажется упущенной часть возможностей укрепить отношения со второй половинкой. Одиноким Девам сегодня может выпасть удачный шанс завязать новое романтическое знакомство.

Весы ‌‌

Чрезмерная осторожность и подозрительность могут держать многих Весов в постоянном напряжении, что не лучшим образом скажется на отношениях с любимым человеком. Если одинокие Весы перестанут бояться перемен в своей жизни, то смогут реализовать свои самые смелые проекты.

Скорпион

Сегодня некоторые Скорпионы почувствуют застой в отношениях со второй половинкой. Этот день не слишком благоприятный для устройства личной жизни одиноких Скорпионов. Если вы почувствовали интерес к кому-то, не торопитесь с действиями. Сделайте несколько пробных шагов.

Стрелец

Сердечная близость с объектом вашей симпатии будет напрямую зависеть от того как глубоко вы чувствуете настроение любимого человека. Одиноким Стрельцам не стоит торопиться с новым знакомством, так как не исключена вероятность неприязни по отношению к потенциальному партнеру.

Козерог

В этот день для многих Козерогов наиболее важными окажутся потребности любимого человека. Вполне возможно, что раньше вы были склонны их игнорировать, но теперь ситуация накалилась. Общению с противоположным полом одинокие Козероги в этот день предпочтут уединение.

Водолей

Не исключено, что в этот день Водолеи получат какое-то долгожданное известие относительно объекта своей симпатии. У одиноких Водолеев сегодня благоприятный день для того, чтобы устанавливать долгосрочные отношения с потенциальными партнерами.

Рыбы ‌‌

Многих Рыб сегодня ожидают важные события в личной жизни. Не исключено, что вам предстоит понять как успешно вы вдвоем можете сопротивляться разного рода испытаниям и ограничениям. Одинокие Рыбы могут встретить долгожданную любовь в результате случая.

Любовный гороскоп на неделю 18 – 24 мая: таро прогноз по знакам зодиака

Практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для вашего знака зодиака.