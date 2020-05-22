Усилится тяга к общению — гороскоп на 23 мая

1-2 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах советует следить за ходом мысли, кругом знакомств, направлением информационного потока.

Мыслеобразы этих суток туманны, но не случайны и будут определяющими на несколько недель вперед. Влияние Меркурия усилит тягу к общению, но не гарантирует точности фактов, честности чужих слов и ясности собственного мышления. Возможна путаница при обслуживании, доставке груза, передаче данных. Размыт порог критичного восприятия. Легко заблудиться, поддаться соблазну, стать жертвой внушения или игры воображения, получить ложный знак, неверно истолковать поданный сигнал.

Овен ‌‌

Овнам стоит помнить, что информационный фон этих суток легко порождает сомнения и тайные искушения. Возможны нечаянные встречи со старыми знакомыми, вы можете столкнуться с бывшим соседом, одноклассником или объектом симпатий. Общая атмосфера дня не располагает к ясности, время может пройти в сомнениях, в попытке разгадать загадку или расшифровать намек. Возможна путаница в поездке, на прогулке.

Телец

Тельцам не помешает привести в порядок свои текущие дела, а также сопутствующие им документы и связи. От наведенной в этих сферах ясности зависит фон событий в течение ближайших недель. Звезды подсказывают, что задача может оказаться трудновыполнимой из-за мелочей — например, чьей-то лжи или уклончивости. Возможны потери из-за небрежности, забывчивости. Нужна аккуратность в контактах и платежах.

Близнецы

Близнецам сегодня стоит внимательнее следить за своим настроением, самочувствием, кругом общения и интересов, речью и манерами. Негативный мыслеобраз, вредная привычка, пропущенный симптом могут сбить ваши ориентиры и направить вас ложным путем. Важные решения лучше отложить, а в текущих делах держаться принципа «семь раз отмерь, один отрежь». Не стоит говорить вслух о своих вкусах и симпатиях.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам следить за новостями из разных источников. Нечто любопытное в эти сутки можно извлечь даже из слухов и сплетен, а также из сообщений на незнакомом языке. Особый интерес вызовут вести издалека, из недоступных мест или от загадочных людей: неясность подогреет фантазию. Возможны мелкие пропажи. Нужна внимательность в переговорах, переписке, в дороге, при доставке груза.

Лев ‌‌

Сегодня Львам не стоит слепо доверять словам друзей. В то же время, звезды не советуют заранее подозревать их в обмане: вплоть до ночи высок риск недоразумений и помех в связи с запутанной обстановкой. Сохранить доверие поможет альтернативный маршрут или запасное средство связи: чем больше простора для маневра, тем меньше поводов для подозрений. Планы на будущее лучше обсуждать, но не утверждать.

Дева ‌‌

Девам сегодня опасно давать волю красноречию, полагаться на свою ловкость. В эти сутки вам легко утратить ориентиры, создать о себе ложное впечатление, поддаться искушению, последовать порочной логике, ведущей в ловушку. Вводя в заблуждение других, вы подставите и себя. Не стоит вести переговоры, знакомиться, делать выбор, отправляться в командировку. Не лучшее время для дебюта, резкого поворота.

Весы ‌‌

Весам сегодня стоит учитывать крайнюю зыбкость происходящего. Цепочка мелких ошибок исказит картину и сведет на нет ожидаемый результат. Можно столкнуться с мнимым сочувствием, ложной проблемой, неверной подсказкой. Не стоит полагаться и на свои таланты: сегодня легко неправильно истолковать поданный знак, воспоминание, голос интуиции. Может подвести рассеянность, мечтательность, незнание языка.

Скорпион

В этот день Скорпионам предстоит корректировать свои выводы и проверять чужие слова, проявлять гибкость, подстраиваться, маневрировать. Залог безопасности - постоянный мониторинг ситуации. Обстановка не располагает к четкому и ясному информационному обмену. Не стоит рассчитывать на чужую честность, полное взаимопонимание. Может быть ложно истолкован поданный вами сигнал, не понят намек или шутка.

Стрелец

Стрельцам стоит учесть, что сегодня любой диалог дает поле для манипуляций. Собеседник может пользоваться своим обаянием против вас. Возможны обидные намеки и шутки, коварные отсылки к неудачам прошлого, ложные советы. Если вы зависимы от чужого мнения, вам нужна защита от «невинной» игры слов. Если нельзя отказаться от переговоров, знакомств и тесного общения, важно защитить свои уязвимые точки.

Козерог

Для Козерогов день не самый продуктивный. Возможны всплески напрасной суеты, «плавающие» симптомы недомоганий, ложные сигналы, обрывы связи, опоздания, плохая навигация, отсутствие нужных мелочей и другие помехи. Напомнят о себе плоды небрежности или иллюзий. Может разочаровать услуга, выбор инструментов или лекарств, итог тренировки, поездки, ремонта. Нужна аккуратность при уходе за питомцами.

Водолей

Водолеев сегодня радует общий эмоциональный и информационный фон. Можно не бояться перепадов настроения, явных поражений и кризисов. Однако всюду будет свой подвох. Кое на что можно закрыть глаза, но полезно разбираться в тонкостях чужих мотивов - например, в чувствах детей, в тайных мыслях пассии или коллег по игре. День хорош для хобби, связанного с рисованием, литературой, фотографированием.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы не в лучшей ментальной и эмоциональной форме, не уверены в себе, уязвимы в любой среде. Возможна общая нестабильность, мнительность, зависимость от привычек, домашней или дорожной обстановки, проблема со вкусом, с восприятием информации и изложением мыслей. День подходит для литературного творчества, но лучше не писать деловых писем, не участвовать в совещании или в семейном совете.

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