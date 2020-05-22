Что ждет мальчика с именем Филипп

Видео рассказывает, какое значение с точки зрения эзотериков имеет имя Филипп и какими качествами оно награждает носителя. Имя Филипп в современной трактовке означает «жизнелюбивый» и одаряет мальчика огромной энергетикой. Несмотря на то, что сейчас имя не очень популярно, оно помогает мужчине строить отношения с женщинами, поскольку прекрасно сочетается со славянскими женскими именами. Смотрите ролик и узнайте, каким может быть жизненный путь мальчика с именем Филипп.

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