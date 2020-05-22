Смотрите видеогороскоп здоровья на 25-31 мая

Совсем недавно мы запустили астропрогнозы на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы». Теперь каждую неделю вы сможете заглядывать в будущее и готовиться к твистам судьбы вместе с нами.

На этот раз профессиональный таролог раскинет карты на 25-31 мая, акцентирую внимание на здоровье знаков зодиака. Как позаботиться о себе во время ретроградной Венеры в Близнецах и почему стоит защищать психологическое здоровье, когда Меркурий войдет в знак Рака – ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в новом астропрогнозе.

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