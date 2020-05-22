5 знаков, которым лучше не одалживать деньги

Мы иногда бываем в трудной финансовой ситуации. Тогда обращаемся к друзьям за помощью. Но вот некоторые люди почему-то упорно забывают возвращать долги.

Лев

Этот знак легко зарабатывает деньги собственным умом. Они прекрасно знают, сколько стоит их работа. Всегда найдут способ заработать. Когда у Львов в карманах много денег, они тратят их очень быстро, будто живут в последний день.

Но потом нужно на что-то жить и они идут занимать деньги у родственников и друзей. Но так как не привыкли в чем-то себя ограничивать, то занимают немаленькие суммы. Львы никогда не скажут, что у них серьезные финансовые трудности.

Лев скажет, что ему нужны деньги для серьезного дела. Но когда напоминают про долг, то он обижается и больше с этим человеком старается не общаться. Львам сложно отдавать долги.

Рыбы

Они уверены, что другие люди могут и подождать с возвратом долга. Ведь только Рыбам нужно всё и сразу, а с другими ничего не станется, если они немного подождут.

Эти люди не отличаются холодным расчетом. Они запросто могут попросить в долг у человека, с которым едва знакомы. А когда дело касается возврата долга, то Рыбы готовы все забыть и все простить, даже свои долги.

Они найдут тысячу причин, почему именно сейчас не могут отдать долг, и будут кормить "завтраками". На самом деле, им непросто расставаться с деньгами, пусть даже и не своими.

Стрелец

Несмотря на хорошие заработки, Стрельцы не умеют копить деньги и готовы потратить все и сразу или вложить средства в рисковое дело.

Когда приходит время возвращать долг, придется очень долго выпрашивать у Стрельцов возврат. Они отдают неохотно, и этот процесс может растянутся на несколько месяцев. Так что если собираетесь одалживать Стрельцам, приготовьтесь много раз напоминать о возврате денег.

Овен

Они имеют привычку получать здесь и сейчас. Считают, что если есть возможность, то можно и в долг взять, чтобы вести праздную жизнь.

Овны на последние деньги могут купить дорогую вещь, даже если без нее можно легко обойтись. Они руководствуются сиюминутными желаниями, забывая подумать о том, что будет завтра. В результате накапливают много долгов, возврат которых они растягивают на длительное время.

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