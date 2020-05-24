Откажитесь от покупок — финансовый гороскоп на 24 мая

Почему сегодня стоит воздержаться от больших и маленьких покупок?

Овен ‌‌

Овнам важно нести ответственность только за свой труд и не отвечать за других людей. Сегодня будут преуспевать те из вас, кто занимает подчиненные должности или заняты физическим трудом. Если же вы являетесь руководителем, то можете столкнуться с проблемами в принятии решений и реализации своих намерений. Основная причина этого – недостаточно прочное положение, отсутствие опоры.

Телец

Сегодня у Тельцов благоприятный день для торгово-закупочной деятельности, реализуемой в той местности, где вы живете. Особенно удачное время для оптовых закупок товара на складах и базах – купленный товар будет пользоваться высоким спросом и будет быстро реализован. Также активизируются ваши деловые связи.

Близнецы

Близнецам важно выбрать правильное направление для профессиональной реализации. Возрастает доходность от тех видов деятельности, которые имеют отношение к сделкам с недвижимостью, строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, производством и продажей продуктов питания. Вместе с тем, это не лучший день для страхования имущества.

Рак ‌‌

Сегодняшний день пройдет для Раков неоднозначно по степени успешности. В первой половине дня вы можете чаще сталкиваться с препятствиями. Отношения с деловыми партнерами и представителями закона могут обостриться. Вместе с тем, это хороший день для поездок и профессионального обучения. Бизнесменам рекомендуется заниматься рекламной раскруткой бизнеса.

Лев ‌‌

С утра планы Львов могут быть сорваны из-за того, что возникнут запутанные ситуации с коллегами. Также может сломаться техника, которую вы используете для работы. Вторая половина дня благоприятна для интенсивного физического труда. Уровень доходов возрастет во многом благодаря вашей хорошей физической форме.

Дева ‌‌

Девы смогут преуспеть, если наиболее важные дела запланируют на вторую половину дня. В первой половине дня не торопитесь браться за дела – это неблагоприятное время, когда все ваши дела будут идти с препятствиями и ошибками. Особенно это относится к вопросам карьеры и творческой деятельности. Вторая половина дня благоприятствует проявлению личной инициативы.

Весы ‌‌

Если типичные Весы сегодня окажутся в дальней дороге, в командировке, то в первой половине дня не предпринимайте важных дел. Это не лучшее время для урегулирования юридических вопросов. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто работает в непосредственном контакте с начальством – ваши отношения станут более доверительными.

Скорпион

На первую половину дня Скорпионам не рекомендуется планировать важных дел. Возможны внезапные изменения обстоятельств, в результате которых вам придется выполнять ту работу, которую вы первоначально не планировали. Во второй половине дня вас ожидает приятный сюрприз. Возможно получение денежной премии или вы будете избавлены от нудной и монотонной работы.

Стрелец

Сегодня в первой половине дня Стрельцам рекомендуется внимательно следить за соблюдением деловых партнерских соглашений. Возрастает вероятность нарушения договоренностей, а также споров с партнерами. Вторая половина дня складывается намного гармоничнее. Внешние обстоятельства будут помогать вашим инициативам.

Козерог

Козерогам с утра звезды не советуют вести переговорный процесс и подписывать договора. Это время, когда между вами и другими людьми усиливается непонимание, возможны споры и разногласия. Не следует доверять случайной информации. Вторая половина дня благоприятна для дальних поездок и проведения рекламных акций.

Водолей

Чем меньше будет финансовых затрат в первой половине дня, тем сохраннее будут денежки у Водолеев. Потратить деньги легко – заработать же гораздо труднее. А сегодняшний день неблагоприятен для приобретений. Вторая половина дня благоприятна для мер, по укреплению безопасности бизнеса. Также хорошо заниматься технической модернизацией в мастерских и офисах.

Рыбы ‌‌

Если Рыбы вчера не успели доделать какую-то работу, то сегодня утром вам что-то может помешать её доделать. Не торопитесь. Наиболее важные дела лучше перенести на вторую половину дня. Особенно это относится к партнерскому бизнесу и работе в сфере услуг с клиентами. Рекомендуется настроиться на максимальную адаптацию к внешним обстоятельствам, которые будут вам благоприятствовать.

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