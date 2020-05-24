«Лечите» отношения страстью — любовный гороскоп на 24 мая

Эмоционально нестабильный день. Попробуйте вместо ссор выбирать страсть.

Овен ‌‌

Не исключено, что ваши отношения с любимым человеком могут подвергнуться серьезному испытанию. Однако вряд ли это будут ссоры, конфликты или ревность. Скорее, вам обоим придется преодолеть однообразие будней. В жизни одиноких Овнов может появиться предмет бывшей любви.

Телец

Если в последнее время вы устали от постоянных сражений и непонимания с любимым человеком, то сегодняшний день, скорее всего, принесет вам изменения в лучшую сторону. Одиноких Тельцов сегодня будет переполнять энергия и желание действовать.

Близнецы

Близнецам в этот день желательно уделить внимание своим чувствам и разобраться в нюансах отношений с любимым человеком. В этот день некоторых одиноких Близнецов ждут романтические прогулки, подарки и признания в любви и верности.

Рак ‌‌

Многие Раки проведут этот день в романтической атмосфере возвышенных чувств и нежности к своей пассии. Одиноким Ракам желательно как можно больше бывать в обществе противоположного пола. Сегодня высока вероятность встречи своего избранника.

Лев ‌‌

Для Львов этот день пройдет под знаком любви и страсти. Однако вполне вероятно, что объектом нежных чувств может оказаться вовсе не постоянный партнер. Возможно, это мимолетный порыв, из-за которого не стоит разрушать стабильные отношения. Одиноким Львам сегодня не стоит ожидать слишком многого.

Дева ‌‌

Многие Девы будут настроены на укрепление своих отношений с пассией. Возможно, вы выберите для этого нестандартные способы, но результат все же окажется именно таким, какой вам нужен. Одинокие Девы могут почувствовать дискомфорт в присутствии некоего человека.

Весы ‌‌

Не исключено, что попытки декларировать свою независимость со стороны вашей пассии введут вас в состояние замешательства. Некоторых одиноких Весов ждет натиск настойчивого поклонника. Вполне вероятно, что вам, в конце концов, захочется уступить умелым ухаживаниям.

Скорпион

Сегодня многих Скорпионов ждет спокойный и гармоничный день. Скорее всего, вы с любимым человеком будете счастливы без всяких видимых причин. Одиноких Скорпионов может закружить вихрь встреч и развлечений в кругу противоположного пола.

Стрелец

В этот день некоторые Стрельцы могут оказаться в центре неприятной истории. Если третье лицо поставит себе цель разбить ваш союз, то вы сможете спасти ситуацию буквально чудом. Вполне вероятно, что одиноких Стрельцов ждет прозрение. Вы можете неожиданно увидеть другими глазами человека, которого давно знаете.

Козерог

Астрологические влияния этого дня могут внести холодность и отчужденность между некоторыми Козерогами и их партнерами. Постарайтесь воздержаться от скоропалительных решений. Для одиноких Козерогов возможные трудности будут иметь предсказуемый характер.

Водолей

Некоторым Водолеям сегодня придется иметь дело с соперником. Если вы хотите выиграть в сложившейся ситуации, постарайтесь проявить чудеса хладнокровия. Одиноким Водолеям в этот день может встретиться человек, который окажется именно таким, какого они искали всю жизнь.

Рыбы ‌‌

Сегодня объект вашей симпатии может совершить нечто такое, благодаря чему вы увидите пассию в совершенно ином свете. В этот день одинокие Рыбы при желании могли бы без труда завязать новые романтические отношения, но именно сейчас вы наслаждаетесь независимостью.

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